- Dupa ani de zile de subfinantare crasa, acum Primaria Capitalei investeste de 2 ani constant in sistemul de termoficare: CET-uri noi, retea de distributie modernizata, centrale de cvartal. Proiectele continua si in anul 2019 Dat fiind faptul ca actuala administrație este prima din ultimii…

- Barbații suspectați ca in anul 2015 au furat bani, bunuri si bijuterii in valoare de circa 600.000 de lei, din casa patronului firmei Elis Pavaje, Elisiu Goța, au fost trimiși in judecata pentru spalare de bani. Sumele de bani ar fi fost folosite de catre persoanele banuite de comiterea furturilor,…

- Romania are resurse uriase de energie, precum gazele din Marea Neagra, potentialul eolian sau hidro, insa nu exista nicio strategie aprobata cu privire la utilizarea lor, in timp ce sistemul energetic se degradeaza, iar facturile consumatorilor cresc, potrivit specialistilor. Conform unui…

- Ieri a avut loc evenimentul de lansare a Strategiei nationale pentru dezvoltarea durabila a Romaniei 2030, organizat de catre Departamentul pentru Dezvoltare Durabila. Strategia cuprinde o serie de recomandari care vor asigura implementarea Agendei 2030 in Romania.

- ,,CET-urile din București sunt precum niște bombe cu ceas”, spun analiștii de la compania de consultanța Frames. ,,Cazanele nr. 1 și 2 din CTE Grozavești vor epuiza numarul de ore de funcționare alocat in anul 2020, la fel ca și CAF-urile nr. 1 și 2 din CTE București Sud. Practic, acestea nu vor mai…

- Nuclearelectrica este a doua companie de stat de la care Ministerul Energiei solicita dividende, in aceasta saptamana, dupa Romgaz. Potrivit unor surse din piata, citate de Ziarul Financiar, companiile din energie la care statul este actionar au primit note interne prin care le este ceruta evaluarea…

- Consiliul de Administrație al Romgaz a avizat, in ședința de miercuri, distribuirea unui dividend suplimentar de 1,3 lei/acțiune, la solicitarea acționarului majoritar al companiei, statul roman, prin Ministerul Energiei, informeaza un comunicat al companiei, informeaza Mediafax.Suma totala…