- Filosoful Mihai Sora ar putea primi titlul de cetatean de onoare al Capitalei, in semn de recunoastere a contributiei sale la promovarea valorilor culturale romanesti, un proiect de hotarare pe aceasta tema regasindu-se pe ordinea de zi a sedintei CGMB din 28 martie. "Se confera titlul…

- Viceprimarul Sucevei, Marian Andronache, a semnat in cartea de onoare a primariei din Manchester. El a iscalit in cartea de onoare dupa ce a discutat cu primarul orașului britanic, Eddy Newman, despre administrația locala, politica și fotbal. Marian Andronache a condus o delegație a primariei Suceava,…

- Guvernul va adopta, miercuri, un act normativ pentru acordarea terenului pe care se va construi Spitalul Metropolitan din Bucuresti, a anuntat premierul Viorica Dancila, la inceputul ședinței Executivului. “Un pas important este si pentru Spitalul Metropolitan din Bucuresti. Astazi vom adopta printr-un…

- Primaria Municipiului Bucuresti a castigat definitiv procesul intentat de USR pentru suspendarea hotararilor CGMB privind infiintarea celor 22 de companii care alcatuiesc Holdingul Municipal Bucuresti- Capitala EuropeanaPrin Decizia nr. 1487/14.03.2018, Curtea de Apel Bucuresti a respins definitiv,…

- In ultimele sase luni, autoritatile locale din Bucuresti s-au intrecut in anunturi in ceea ce priveste constructia de spitale, astfel incat pe harta unitatilor spitalicesti din Bucuresti s-au adaugat patru spitale noi, deocamdata, doar pe hartie. Si SRI vrea sa construiasca o unitate medical, scrie…

- Automatele de vanzare a cartelelor RATB vor fi puse in funcțiune, de astazi, 2 martie 2018, incepand cu ora 18.00, potrivit datelor furnizate de RATB la solicitarea Libertatea. In prezent, in București exista cinci automate de vanzare a titlurilor de calatorie, acestea fiind amplasate in Piața Sudului,…

- Marele sportiv Stefan Tasnadi - Cetațean de Onoare al Județului Cluj, un veritabil simbol clujean al halterelor, atât în ceea ce priveste cariera domniei sale ca sportiv, cât si cea de antrenor a trecut în neființa.Pentru merite deosebite și pentru întreaga…

- USR Bucuresti propune oferirea titlului de Cetatean de Onoare filosofului Mihai Sora, in semn de apreciere pentru implicarea sa in viata publica, un proiect de hotarare urmand sa fie inscris pe ordinea de zi a urmatoarea sedinte a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). „Astazi, mai mult…

- Simona Halep a primit titlu de cetațean de onoare al Bucureștiului. Ceremonia a avut loc la Teatrul Excelsior din centrul Capitalei. “Sunt foarte emoționata. Cand ma aflu pe o astfel de scena e mai greu decat pe teren….E o onoare sa fiu cetațean de onoare al Bucureștiului. Cand am venit in București…

- Devine cetațean de onoare al Bistriței la doar 23 de ani - pe care ii va implini peste cateva zile! Jucatoarea de tenis de masa, Bernadette Szocs, va primi acest titlu, dupa ce consilierii municipali și-au dat ieri acordul in cadrul ședinței Consiliului Local Bistrița.

- Deputatul Nicusor Dan spune ca proiectul de buget pentru 2018 al Municipiului Bucuresti, inclus pe ordinea de zi a sedintei de joi a CGMB, este nerealist, avand in vedere ca anul trecut au ramas necheltuite 560 de milioane de lei, lucru care ar fi o dovada de incompetenta. "Acest primar…

- Vicepresedintele PNL Cristian Busoi apreciaza ca proiectul de buget al Capitalei, inclus pe ordinea de zi a sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, reprezinta o fantezie, in conditiile in care vizeaza o crestere a veniturilor de peste 1,8 miliarde de lei, iar cheltuielile previzionate…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa transforme RATB in societate comerciala si promite ca angajatii vor fi stimulati financiar, pentru a le oferi siguranta locului de munca. "Impreuna cu sindicatul majoritar am stabilit deja un program prin care salariatii acestei regii…

- Primarul General, Gabriela Firea, i-a acordat Presedintelui Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, dr. Aurel Vainer, titlul de ”Cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti”, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in Sufrageria Regala a Muzeului National de Arta a Romaniei. Primarul General,…

- Au venit vești bune din partea Primariei și a Consiliului General! Familiile monoparentale vor primi un ajutor de 1200 lei pe luna, depinzand de numarul de copii aflați in gospodarie. Familiie monoparentale vor putea primi un ajutor de 1200 de lei pe luna, in funcție de numarul de copii. Aprobarea a…

- La sfarșitul lunii trecute, municipalitatea campineana a acordat doua titluri de ”Cetațean de onoare post-mortem” unor reprezentanți de seama ai Institutului de Cercetari și Proiectari Tehnologice (ICPT) din Campina, pentru contribuții deosebite in dezvoltarea localitații pe plan științific și pe plan…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat astazi ca urmeaza sa fie construite trei spitale noi in București. Anul acesta bugetul prevazut de Sanatate este de 111 milioane de euro. “Sumele vor fi investite in toate cele 19 spitale care sunt in coordonarea Primariei Generale a Capitalei. Din aceasta…

- Ovidiu Lipan Țandarica, prime declarații despre relația cu tanara in varsta de 19 ani, dupa ce artistul a fost surprins in timp ce o aștepta pe aceasta cu un buchet de flori. Este vorba despre Alexandra Tanasoiu, fosta concurenta la X Factor, alaturi de care interpretul a cantat. Ovidiu Lipan a ținut…

- Consiliul Local a aprobat, in ședința de joi, 25 ianuarie, acordarea titlului de "Cetațean de onoare post-mortem" lui Nicolae Cristea și Nicolae Viorel Popescu, doi dintre reprezentanții de seama ai Institutului de Cercetari și Proiectari Tehnologice (ICPT) Campina, pentru contribuții deosebite in dezvoltarea…

- Liviu Dragnea, suparat ca nu s-a aprobat Spitalul Metropolitan. Primaria Municipiului București (PMB) vrea sa construiasca Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei, in locul unei autobaze RATB, in condițiile in care nu a primit un raspuns la solicitarea trimisa Guvernului, in urma cu mai multe luni,…

- Liviu Dragnea sare in ajutorul Gabrielei Firea, primarul general al Capitalei, dupa ce proiectul de preluare a unui teren situat in soseaua Pipera nr. 55 din administrarea RATB pentru realizarea Spitalului Metropolitan a fost respins, miercuri, de CGMB.Vezi și: Liviu Dragnea și PSD, vinovații…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat, miercuri, proiectul de hotarare care prevede acordarea titlului de cetatean de onoare al Capitalei presedintelui Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, Aurel Vainer.

- Presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania si, in acelasi timp, vicepresedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, doctorul Aurel Vainer, a fost numit cetatean de onoare al Capitalei in semn de recunoastere pentru apararea si promovarea valorilor traditionale…

- Alexandru Arsinel a devenit Cetațean de Onoare al Capitalei. Actorul s-a declarat bucuros de premiu, dar n-a uitat de soția sa, care abia a ieșit din spital și nu a ascuns faptul ca ii va dedica partenerei de viața … o parte din premiu. Dupa mai multe vești rele, a venit și una buna pentru Alexandru…

- Astfel, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar putea aproba de principiu includerea in planul de reorganizare al RADET Bucuresti a transformarii regiei in societate pe actiuni, sub denumirea RADET SA, cu actionar unic municipiul Bucuresti. Conform unui alt proiect de pe ordinea…

- Consilierii generali ai PNL informeaza ca vor ataca in instanta hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de modificare a regulamentului referitor la transportul in regim de taxi.

- Primaria Capitalei vrea sa construiasca o parcare in locul autobazei RATB Floreasca situata in Sectorul 2, urmand ca aceasta sa fie relocata in termen de un an, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Proiectul…

- „Am primit asigurari din partea premierului Tudose si a Guvernului in ceea ce priveste trecerea in administrarea Muncipalitatii a terenului pe care vrem sa construim Spitalul Metropolitan, un campus studentesc si un spatiu pentru facultatea de medicina. Proiectul este gata si este pe circuitul de…

- Deputatul Nicusor Dan a cerut Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), miercuri, prin intermediul unei plangeri prealabile, sa revoce hotararea din 19 decembrie 2017 de modificare a regulamentului de taximetrie si a depus la Tribunalului Bucuresti o solicitare de suspendare a executarii…

- Valoarea taxei de salubritate, numita și taxa de gunoi a crescut in mai toate sectoarele din Capitala. Deși unii primari anunțau in campania electorala din 2016 ca aceasta va fi gratuita, ei nu s-au ținut de cuvant. In unele cazuri, taxa de gunoi a fost dublata. Spre exemplu, in sectorul 4 al Capitalei,…

- In varsta de 25 de ani, Loredana Ohai este componenta a Centrului Olimpic Feminin de Judo de la Cluj-Napoca, fiind legitimata la CSM Cluj-Dinamo București. A inceput judo-ul la varsta de șapte ani, la Clubul Sportiv Energetica din Caransebeș, cu antrenorul Ion Radu. In 2010 a fost desemnata…