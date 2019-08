Filosoful Mihai Șora, buzunărit în metrou. „Mi-ai șterpelit frumusețe de portofel” Filosoful Mihai Șora a ramas fara portofel. Cunoscutul activist a comunicat pe Facebook ca a fost victima unui hoț din buzunare, vineri, in timp ce se afla in metrou. Postarea lui a devenit repede virala, iar oamenii s-au oferit chiar sa-l ajute. Mihai Șora a tratat incidentul neplacut cu mult umor, explicand ca paguba a fost de „ultimii 50 de lei” și un card bancar pe care l-a blocat. „Draga hoțoman-in-metrou-care-mi-ai-șterpelit-frumusețe-de-portofel-cu-ultimii-cincizeci-de-lei-și-card-verzui-de-la-CEC-Bank, afla ca am fost astazi la banca și cardul meu cu ghinde și frunzulițe de ștejar nu-ți… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Șora, in varsta de 102 ani, a scris pe pagina de Facebook ca a fost jefuit in timp ce calatorea cu metroul din București. Mihai Șora spune ca hoții i-au furat ultimii 50 de lei și cardul. „Draga hoțman-in-metrou-care-mi-ai-șterpelit-frumusețe-de-portofel-cu-ultimii-cincizeci-de-lei-și-card-verzui-de-la-CEC-Bank,…

- Un accident rutier s-a produs miercuri, in jurul orei 8.00, pe autostrada A1, direcția de mers Sibiu – Sebeș, in zona ieșirii spre Mediaș. Din primele informații de la fața locului, doua TIR-uri s-ar fi acroșat. Traficul rutier este blocat in zona accidentului. Știre in curs de actualizare. Sursa…

- Ioana Chicet-Macoveiciuc, fosta jurnalista, autoarea mai multor carti pentru copii, a postat pe Facebook un mesaj in care atrage atentia ca in ciuda valului de emotie existent in societatea romaneasca legat de tragedia de la Caracal, „in curand o sa uitam, asa cum am uitat de baietelul inecat in fecale,…

- Andrian Candu, aliatul lui Vlad Plahotniuc și președintele legislativului controlat de democrați, înlocuit sâmbata de noua conducere, contesta executivul condus de Maia Sandu, face aluzii la o posibila invazie ruseasca și spune ca în lipsa

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, președinte al organizației PNL Timis, afirma duminica, într-o postare pe Facebook, ca susține „fara ezitare” scutirea de impozit pe venitul IT-stilor, aceasta fiind o masura „categoric benefica, aducând României beneficii mult mai…

- Filosoful Mihai Sora a postat, sambata, pe Facebook, un nou mesaj prin care indeamna cat mai multa lume sa voteze. ”Nimic nu mi se pare mai The post Timiseanul Mihai Șora, mesaj de mobilizare pentru vot: ‘Nimic nu mi se pare mai periculos pentru democratie decat nepasarea’ (video) appeared first on…

- Ambasada Danemarcei la București a postat pe contul de Facebook, vineri dimineața, o prognoza meteo, interpretabila din perspectiva politica. Din comentariile de la postare rezulta ca nimeni nu a luat ”prognoza” in sens propriu, ci doar prin raportare la evenimentele politice iminente. ”- Care-i prognoza?…

- „Toate rotile de la Logan furate. Evident, si rotile de la BMW furate, ca altfel nu se asortau. Au jecmanit si oglinzile. (...) Am decis ca de data asta, sa-i dau pe mana Politiei pe hotomani. Ma mir ca n-au venit cu remorca sa ridice ambele masini, macar stiau o treaba", a scris Mandachi. Postarea…