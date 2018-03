Stiri pe aceeasi tema

- O declaratie recenta a ministrului de Externe, Teodor Melescanu, face trimitere la raportul dintre perceptie si realitate, adevar si opinie, simtire si gandire. El spune ca „nimeni nu stie ce se intampla cu adevarat in Romania, dar are o perceptie (...) In mare masura [perceptia] este, sa spunem, corecta,…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a confirmat sambata la Antena 3 ca premierul Viorica Dancila i-a solicitat o evaluare a tuturor ambasadorilor.„Este o chestiune care la noi se face anual. Fiecare ambasada la sfarșitul anului transmite un raport de activitate in decursul lunii ianuarie.…

- Sezonul Romania - Franta este gandit sa apropie cele doua tari si sa dezvolte proiecte comune in cultura si arta, educatie si cercetare, industrii creative si turism, a declarat ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Seful diplomatiei romane a sustinut, vineri, o runda de declaratii alaturi de presedintele…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a spus, miercuri, la Alba Iulia, ca la nivelul CFR SA lucrurile au mers de o maniera ”destul de anchilozata”, in raport cu provocarile pe care le are compania. ”Cred ca la nivelul Companiei CFR SA lucrurile au mers de o maniera destul de anchilozata aș spune,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a calificat luni drept "foarte utila" solicitarea pe care presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a facut-o ministrului de Externe, Teodor Melescanu, de a evalua ambasadorii si consulii Romaniei in perioada urmatoare, mentionand ca sunt o serie de ambasadori…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut, luni, ministrului de Externe, Teodor Melescanu (ALDE), o analiza din care sa reiasa ce avantaje a adus statului roman fiecare sef de misiune diplomatica sau atasat comercial, dar si o propunere de ambasador pentru Israel.

- Trilaterala Romania-Bulgaria-Grecia la nivelul ministrilor de externe La Bucuresti are loc luni trilaterala România-Bulgaria-Grecia la nivelul ministrilor de externe. Despre principalele subiecte aflate pe agenda reuniunii ne spune mai multe Carmen Gavrila: "Obiectivele declarate…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut astazi, 9 martie 2018, cu ocazia vizitei oficiale in Croatia, consultari cu viceprim ministrul si ministrul afacerilor externe si europene al Republicii Croatia, Marja Pejcinoivic Buric si intrevederi cu Presedintele Republicii Croatia, Kolinda…

- Standard & Poor's (S&P) a confirmat ratingurile pentru datoriile pe termen lung si scurt in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus/A-3", perspectiva asociata fiind stabila, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara. Pe fondul continuarii volatilitatii politice,…

- „Infiintarea unei sectii care sa ancheteze magistrati va intoarce Romania cu 27 de ani in urma”. Aceasta declarație a procurorului general Augustin Lazar, facuta intr-un interviu pentru Agerpres, l-a nemulțumit pe ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu.

- Romania, pe ultimul loc in UE la numarul de angajati in domeniul culturii Potrivit datelor Eurostat, in 2016, aproximativ 8,4 milioane de cetateni ai UE lucrau in sectorul culturii sau aveau o profesie legata de acest domeniu, reprezentand 3,7% din numarul total al persoanelor angajate. În…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a participat luni, 19 februarie 2018, la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE. Potrivit MAE, ministrul…

- Lamuriri esentiale in cazul lui Radu Mazare, dat in urmarire internationala. El NU a cerut azil politic in Madagascar, asa cum anuntase fostul primar de Constanta, informeaza stirileprotv.ro.Consulul general onorific la Bucuresti al acestui stat il contrazice categoric. Spune ca Ministerul de Externe…

- Piata de capital americana a deschis in crestere noua saptamana, dupa ce in perioada 5-9 februarie a reusit la limita sa evite cea mai proasta evolutie din ultimii noua ani, in conditiile in care sedintele de tranzactionare incheiate cu scaderi de 600 – 1000 puncte au adus aminte de momentele imediat…

- Ungaria va semna, in curand, un acord care ii va permite sa importe, anual, pana la patru miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania pe o perioada de 15 ani, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa, Viktor Orban a informat ca…

- Rex Tillerson, secretarul Departamentului de Stat al SUA, a aterizat in Romania in seara zilei de miercuri, 15 noiembrie, anul trecut. Șeful diplomației americane a sosit la București intr-o escala la intoarcerea dintr-o lunga vizita in Asia. Vizita a fost una discreta, fara intrevederi cu…

- Ministrul roman de externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar, Peter Szijjarto, au abordat, in timpul discutiilor de la inceputul saptamanii, exclusiv teme "cunoscute deja public", iar in acest cadru nu a fost semnat "niciun acord" privind tema energiei, precizeaza MAE.Melescanu a avut…

- Guvernul Orban și-a exprimat increderea in Liviu Dragnea in ceea ce privește inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures. Declarațiile nu au fost facute catre omolog, ci catre președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Astazi, Senatul, for decizional, a hotarat inființarea…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI, informeaza Agerpres.Potrivit…

- Guvernele de la București și Budapesta au cazut de acord în privința introducerii unui tren de mare viteza între Cluj și Budapesta. ”Guvernul Ungariei a aprobat o finantare în valoare de 1 miliard de forinti (3,3 milioane de euro) pentru…

- Cooperarea romano-maghiara poate aduce un progres istoric in domeniul securitatii energetice a Ungariei, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu, seful diplomatiei romane. conform MTI.Partile…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, si ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, au ajuns la un acord, luni, privind livrarile de gaze naturale, relateaza agentia MTI. In baza acestei intelegeri, semnata la Bucuresti, Romania va indeplini conditiile tehnice necesare pentru…

- Robu s-a plans, vineri, in timpul saptamanalei conferințe de presa, ca statul paralel pe care el l-a simțit este cel care activeaza la comanda politica a PSD-ului. „Eu am simțit existența statului paralel. Dar nicicum in accepțiunea pe care o da PSD-ul. (…) Am simțit ceea ce putem numi…

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca partidul cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, dupa ce acesta a sustinut ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Romania ar constitui o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale UE.„Ministrul…

- Prin vocea liderului formatiunii, reprezentantii Uniunii Salvati Romania isi manifesta nemultumirea fata de o recenta luare de pozitie a oficialului din fruntea Ministerului de Externe. “USR cere demisia imediata a ministrului de Externe, Teodor Melescanu! Romania nu e Polonia!”, se mentioneaza din…

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca partidul cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, dupa ce acesta a sustinut ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Romania ar constitui o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale UE.

- Romania se afla intr-un dialog "destul de constructiv" cu oficialii Uniunii Europene pe tema legilor justitiei iar "explicatiile necesare" vor fi oferite atunci cand legile vor fi definitivate, a declarat joi, la Antena 3, ministrul de Externe, Teodor Melescanu.Citește și: Consiliul Concurenței…

- Cursul de schimb ar trebui sa fie de peste 5 lei/euro, dar este mentinut de Banca Nationala la un nivel care nu reprezinta realitatea din Romania, a declarat, joi, Viorel Catarama, presedinte director general Elvila. "Aş vrea să fiţi conştienţi de faptul că în România…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi, ca legarea fondurilor europene de statul de drept în Polonia si România ar constitui &"o încalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca, pana in prezent, pe lista cu victimele accidentului de la Milano nu figureaza niciun cetatean roman. „Din pacate, a fost un accident feroviar la Milano. La ora actuala continua operatiunile…

- Romania sustine un acord de asociere Uniunea Europeana - San Marino, iar oficialii romani spera ca acest acord va fi definitivat in 2019, cand tara noastra va detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, a declarat, vineri, ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu. Acesta a sustinut…

- "Un om politic, in ziua de azi, ajunge sa fie important nu prin ceea ce s-a facut cunoscut, ci uneori prin ceea ce nu s-a facut cunoscut, pentru ca in Romania, astazi, cu cat esti mai cunoscut, esti mai controversat. In ciuda faptului ca unii considera ca lipsa doamnei Dancila din prima linie in…

- Potrivit surselor DC News, miniștrii care au fost apropieați de fostul premier Mihai Tudose nu se vor mai regasi in noul cabinet. Este vorba despre Felix Stroe (Transporturi), Mircea Titus Dobre (Turism) Gabriel Petrea (Duialog social) și Lucian Romascanu (Cultura). De asemenea, in noul cabinet…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti, ca vizita premierului Japoniei Shinzo Abe in Romania este istorica, mentionand ca demisia prim-ministrului Mihai Tudose a facut imposibila, din punct de vedere protocolar, o intalnire la nivelul Guvernului. "Vizita premierului Japoniei este…

- Teodor Melescanu, vicepresedintele ALDE a declarat, la finalul sedintei Coalitiei, ca isi insuseste propunerea PSD de desemnare a Vioricai Dancila pentru postul de prim-ministru. El a spus ca Viorica Dancila este “o persoana non-conflictuala, care a inteles foarte bine si si-a asumat programul de guvernare,…

- Teodor Melescanu: intanirea la Guvern cu premierul Shinzo Abe imposibila Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarant ca vizita premierului Japoniei Shinzo Abe în România este istorica, mentionând ca demisia prim-ministrului Mihai Tudose a facut imposibila,…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti, ca vizita premierului Japoniei Shinzo Abe in Romania este istorica, mentionand ca demisia prim-ministrului Mihai Tudose a facut imposibila, din punct de vedere protocolar, o intalnire la nivelul Guvernului. "Vizita premierului…

- Scandalul din interiorul Partidului Social Democrat (PSD) e pe cale sa dinamiteze Guvernul Mihai Tudose. Partenerii celor de la PSD, cei de la ALDE, au dezvaluit pozitia lor din interiorul coalitiei. In direct la Romania TV, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, spune ca ALDE va respecta protocolul…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca nu va demisiona din functia pe care o detine si ca aceasta decizie o poate propune premierul Mihai Tudose si aprobata de liderii coalitiei de guvernare. Intrebat daca functia sa de ministru este printre cele posibil remaniabile, Teodor Melescanu…

- Teodor Melescanu urmeaza sa aiba o discutie cu reprezentantul Diplomatiei ungare, pe fondul episodului aparut, recent, la sediul Ambasadei Romaniei la Budapesta, cand cativa activisti maghiari au pus peste emblema institutiei steagul secuiesc. De altfel, pana sa afle explicatiile ambasadorului ungar,…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei solicita imperios o reacție publica și masuri concrete atat ministrului de externe al Romaniei, Teodor Meleșcanu, cat și ministrului delegat pentru afaceri Europene, Victor Negrescu. CNMR avertizeaza ca numai in ultima luna statul roman, instituțiile…

- Elevii romani din Ucraina vor beneficia de burse scolare din partea statului roman, a anuntat, joi, la Cernauti, ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Acesta a declarat, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca Guvernul de la Bucuresti va sustine atat elevii din…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, sustine ca autoritatile de la Kiev nu au in vedere "ucrainizarea comunitatii romane" din aceasta tara. El a declarat, joi, la Cernauti, la finalul unei intrevederi cu seful diplomatiei romane, Teodor Melescanu, ca aplicarea noii Legi a Educatiei se…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Elevii romani din Ucraina vor beneficia de burse scolare din partea statului roman, a anuntat, joi, la Cernauti, ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Acesta a declarat, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean,…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi, la inaugurarea unei scoli romanesti in localitatea Iordanesti - raionul Hliboca din regiunea Cernauti, Ucraina. Scoala, in care invata aproximativ 200 de copii romani,…

- Ambasada Frantei anunta ca urmareste cu atentie evolutiile legate de reforma justitiei si dispune de propriile servicii de traducere, in contextul in care Florin Iordache a transmis joi textul tradus in limba engleza al celor trei legi care vizeaza domeniul Justitiei. „ Ambasada Frantei in Romania urmareste…

- Miscare de ultima ora a celebrului Florin Iordache, seful comisiei speciale care se ocupa de schimbarea legilor justitiei. Iordache si ministrul de Externe, Teodor Melescanu au tradus modificarile de la legile justitiei si le-au trimis ambasadorilor din tarile importante. VEZI DOCUMENTELE…

- Președintele Comisiei parlamentare speciale, Florin Iordache, i-a transmis, joi, ministrului afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, textul tradus al celor trei legi ale Justiției adoptate de Parlament, precum si o prezentare a modificarilor aduse prin amendamente. Documentele urmeaza sa fie puse la dispoziția…