Profesorul iesean Eugen Munteanu a primit Medalia Konstantin Jirecek pentru anul 2020, decernata de catre Societatea pentru Europa de Sud-Est. Festivitatea de premiere va avea loc la Munchen, pe data de 22 februarie 2020, iar documentul de decernare specifica faptul ca decizia a fost luata „pentru realizari exceptionale in domeniile stiintei si al culturii". Pana in prezent, distinctia a fost luata de doar doi romani din 1999 pana astazi, in persoa (...)