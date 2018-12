Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva saptamani v-am dezvaluit, in premiera, detalii despre tensiunile care au aparut in viața Biancai Rus. (Ia-ți mașina visurilor tale in doar cateva luni!) Artista ar fi fost, zilele trecute, protagonista unui nou episod controversat. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta,…

- E infiorator ce i se intampla tanarului care a facut publice doua dintre filmulețele in care Robert Gabriel iși macelarește iubita in apartamentul lui din Ploiești. Speriat și revoltat, in același timp, Bogdan Dascalu a lansat un apel disperat pe pagina lui de Facebook, unde a postat și imaginile teribile…

- Intre luptatorii Daniel Ghita si Catalin Morosanu e un adevarat razboi. Samuraiul a revenit in ring dupa o pauza de patru ani si l-a drobit pe Poturak, imediat lansand provocarea pentru „Moartea din Carpati”. A fost acceptata, dar nu in orice conditii, si acum Ghita crede ca Morosanu se eschiveaza.…

- Vaduva celui mai mare traficant de droguri din istorie va lansa luna aceasta o carte in care povestește despre cele mai grele momente traite alaturi de Pablo Escobar. Victoria Eugenia Henao s-a casatorit in 1976, la varsta de 15 ani, cu cel care avea sa devina cel mai mare traficant de droguri din…

- Dupa ce a fost autorul unor mega-aroganțe pe litoralul romanesc, unul dintre cei mai renumiți oameni de afaceri de la noi din țara face acum ravagii pe strazile din București. Cu o super-bijuterie pe patru roți, de 300.000 de euro. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in premiera, imagini…

- Doinița Oancea a vorbit fara rețineri despre relația cu Liviu Varciu. Cei doi joaca impreuna in „Fructul Oprit”, iar actrița iși lauda, fara rezerve, colegul de platou. Ea a facut marturisiri neașteptate in timpull emisiunii „Rai da’ buni”. Doinița Oancea nu este de acord cu cei care il considera un…

- Eveniment important in familia lui Florin Salam. La scurt timp dupa ce a devenit bunic, cel supranumit ”Regele manelelor” a luat o decizie surprinzatoare. Alaturi de Roxana Dobre renumitul artist s-a botezat in raul Iordan. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, exclusivitate, imagini senzaționale.(CITEȘTE…