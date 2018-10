Filmul zilei: „Ploey – inimă de viteaz” Cinema City Ploiești Shopping City Ora de difuzare: 14:30 Genul filmului: Aventura, Animație, Familie Creatorii animației „Legends of Valhalla – THOR” ne invita intr-o aventura animata perfecta pentru intreaga familie! PLOEY – INIMA DE VITEAZ e povestea unui pui de fluierar care nu reușește sa invețe sa zboare, așa ca e abandonat de familia lui cand vine timpul migrației de iarna. Cu ajutorul prietenilor sai, Ploey iși va pune la bataie toate abilitațile pentru a trece peste frigul arctic, dar și pentru a scapa cu viața din calea unor inamici periculoși. Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi satmareni care au pornit in aventura vietii lor spre Siberia, au trecut sambata, 20 octombrie de orasul Ulan-Ude. Cei doi au innoptat in masina, la marginea padurii, desi temperatura afara era de -11 grade Celsius. Iata cum isi descriu Attila si Norbert Bertici, aventura lor prin Siberia: „Dragilor,…

- Cinema City Ploiesti Shopping City Genul filmului: Acțiune, Aventura, AVANPREMIERA, Crima Cu: Mark Wahlberg, Lauren Cohan, Iko Uwais Regizor: Peter Berg Ore de difuzare: 12:40, 14:50, 16:50, 19:10, 21:20 O echipa de paramilitari de elita trebuie sa transporte in siguranta un detinut strain extrem de…

- Cinema City Ploiești Shopping City Orele de difuzare: 14:20; 17:10; 20:00 Genul filmului: AVANPREMIERA, Drama Cu: Ioana Iacob, Alexandru Dabija, Alex Bogdan Regia: Radu Jude Titlul este un citat, de aceea e pus intre ghilimele. Fraza a fost rostita in Consiliul de Miniștri, in vara lui 1941, de catre…

- Faza zilei a fost oferita de Nole, la scorul de 1-1 și 40-30 pe propriul serviciu in primul set al partidei din Laver Cup. Incercand sa returneze o lovitura, Nole l-a lovit in spate pe FedEx, moment in care a izbucnit in ras. Cei doi au mers dupa terminarea game-ului pe banca, unde Djokovic a incercat…

- Cinema City Ploiesti Shopping City Orele de difuzare: 12:30; 14:30; 16:30; 18:30 Genul filmului: Aventura, Animație, Comedie Regizor: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein Orfan de mama și crescut de tatal lui, Armin, specialist in OZN-uri, Luis este un baiețel de 12 ani care nu a avut o viața nici…

- Cinema City Ploiești Shopping City Ora de difuzare: 21,50 GENUL FILMULUI: Acțiune, Aventura, Horror DISTRIBUȚIE: Yvonne Strahovski, Olivia Munn, Jacob Tremblay REGIZOR: Shane Black Din cele mai indepartate colțuri ale universului pana in padurile din sudul Georgiei, vanatoarea se intoarce in noua serie…

- Horoscopul zilei de 14 august 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 14 august 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 14 august 2018 spune ca…

- Cinema City Ploiești Shopping City Orele de difuzare: 11:40; 13:50; 16:00; 18:00; 20:10; 22:20 GENUL FILMULUI: Drama, Acțiune, Aventura DISTRIBUȚIE: Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas REGIZOR: Baltasar KormAjkur Adrift (2018) se bazeaza pe adevarata poveste a doi marinari pasionați care au…