Stiri pe aceeasi tema

- Crima infioratoare in Belgia, unde un tanar originar din Republica Moldova a fost ucis cu sange rece de un roman de 50 de ani. Totul s-a intamplat intr-o parcare, undeva in jurul sfarșitului saptamanii trecute.

- Pe 31 iulie 1990, un tanar pilot militar din Regimentul 93 Aviație Vanatoare Giarmata - Timișoara, iți pierde viața intr-un accident aviatic, in timp ce se afla in misiune, in slujba patriei, in Apuseni, pe Curcubata Mica. Din cauza vitezei, dar și a unghiului de impact, aeronava a intrat, efectiv,…

- Primaria Municipiului Dej anunța programul Salii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, in perioada 05-11 octombrie 2018. VINERI – 05.10.2018 ORA 17:00 MURDER ON THE ORIENT EXPRESS( ”CRIMA DIN ORIENT EXPRESS”, CRIME/MYSTERY/ACTION, A.P.- 12. 114 MIN. ) SAMBATA – 06.10.2018 ORA 11:00 HUGO…

- Crima teribila in Spania. Un roman de 41 de ani a fost atacat violent si ucis cu brutalitate in gradina casei sale din Girona. Vecinii barbatului au anuntat servicile de urgenta la scurt timp...

- Un roman a fost ucis in gradina casei sale, intr-o localitate din Spania. La doar cațiva metri de locul tragediei, in casa, erau soția barbatului și fiica de 5 ani, spune presa locala. Crima a fost...

- Barbatul care a ucis un angajat al primariei, in fața camerelor de luat vederi, a murit dupa ce a fost eliberat din inchisoare. Albert Dryden l-a ucis pe angajatul primariei care avea ca sarcina sa conduca operațiunile de demolare a unei construcții ilegale. Crima a avut loc in 1991, chiar in fața camerelor…

- „Fructul oprit” revine, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, cu un nou sezon plin de surprize, suspans, iubire si drama, dar si cu o distributie formata din actori talentati si iubiti de publicul roman!

- Un tanar de 29 de ani a fost ucis cu mai multe lovituri de cutit de socrul lui, dupa o cearta crunta. Crima oribila a avut loc in comuna Biled, aflata la 25 de kilometri distanta de Timisoara. Baiatul a murit pe loc, iar socrul criminal, in varsta de 60 de ani, a fost incatusat imediat si va fi cercetat…