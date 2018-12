Stiri pe aceeasi tema

- Superproducția "Venom", cu Tom Hardy, unul dintre filmele cu cele mai mari incasari din 2018, va avea o continuare, in care ar putea aparea personajul Spider-Man, spune scenaristul Jeff Pinkner, potrivit The Independent, scrie Mediafax."Nu pot spune nimic altceva decat ca se intampla", a spus…

- Animatia "Aventurile lui Smallfoot/ Smallfoot", cu Zendaya, Channing Tatum, Danny DeVito, Gina Rodriguez, James Corden care imprumuta vocile personajelor principale, a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, scrie news.ro.Filmul, regizat de Karey Kirkpatrick si Jason Reisig,…

- Thrillerul SF „Venom”, cu Tom Hardy, Michelle Williams si Riz Ahmed in distributie, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul romanesc, dupa ce, in al doilea weekend de la premiera, a generat incasari de peste 1,5 milioane de lei, scrie news.ro.Filmul regizat de Ruben Fleischer a fost vizionat…

- Lungmetrajul „First Man”, in care Ryan Gosling joaca rolul astronautului Neil Armstrong, a debutat sub asteptari in box office-ul nord-american de weekend, unde thrillerul SF „Venom”, cu Tom Hardy, s-a mentinut pe primul loc, scrie news.ro.Drama biografica Universal, regizata de Damien Chazelle,…

- Filmul cu supereroi "Venom" se dovedeste deja un hit pentru iubitorii universului Marvel, însa protagonistului, actorul britanic Tom Hardy, acest film i-a lasat un gust usor amar pentru ca scenele sale favorite, ce însumeaza aproximativ 40 de

- Productia Sony regizata de Ruben Fleischer, “Venom”, cu Tom Hardy, Michelle Williams si Woody Harrelson in rolurile principale, a stabilit un record in acest weekend, debutand pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend.

- Filmul de actiune "Venom", cu Tom Hardy in rolul principal, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, generand incasari record de 80 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com, scrie news.ro.Productia Sony este regizata de Ruben Fleischer si ii are in rolurile…

- Actorul britanic Tom Hardy a declarat vineri ca, in opinia sa, noul sau film cu supereroi "Venom" ramane fidel albumelor de benzi desenate ale Marvel Comics in modul in care portretizeaza un jurnalist de investigatii al carui corp devine gazda pentru un extraterestru cu superputeri, relateaza Reuters.…