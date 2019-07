Filmul unui coșmar: tot ce știm despre tragedia crimelor de la Caracal O data la cațiva ani, ne cufundam intr-un doliu național, iscat de tragedii care ar fi putut fi prevenite. In 2015 a fost Colectiv, in 2016 a fost Hexipharma. Abia in vremurile acestea de doliu ne trezim ca in Romania, drepturile omului cantaresc mai ușor in balanța, cand pe celalalt taler sunt așezate legi care favorizeaza infractorii și agresorii din societate. De cateva zile, cazul tinerelor rapite și ucise de criminalul in serie Gheorghe Dinca este peste tot. Cazul releva lipsuri profunde in sistemul de justiție și in modul in care serviciile de urgența acționeaza in situații extreme. Cum… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Bogdan, avocatul din oficiu al suspectului in cazul de la Caracal, a declarat ca, potrivit procedurilor, va avea loc si o reconstituire a celor doua crime pe care Gheorghe Dinca le-a recunoscut, atat referitor la Alexandra Macesan, de 15 ani, cat si la Luiza Melencu, de 18 ani, disparuta in…

- In aceasta dimineața anchetatorii s-au intors la ”casa groazei” din Caracal. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Gheorghe Dinca, el fiind adus la locuința sa in urma cu puțin timp. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari si candele pentru Alexandra Macesanu, iar zeci de persoane…

- Luiza Mihaela Melencu, din comuna doljeana Diosti, a disparut la mijlocul lunii aprilie dupa ce a spus familiei ca va merge la Caracal pentru a scoate bani de la un bancomat. Mama Luizei a spus ca bunicii fetei au inceput sa se ingrijoreze chiar in ziua disparitiei pentru ca adolescenta nu obisnuia…

- Alexandra Maceșanu, fata ucisa la Caracal, era o eleva de nota 9, o fata liniștita, preocupata doar de școala. Și Luiza, fata disparuta despre care se banuiește ca ar fi fost ucisa de același individ era o tanara foarte cuminte, iar profesorii sai spun ca era exclus „sa plece cu cineva”. Alexandra Maceșanu…

- CARACAL. Potrivit unor surse judiciare, suspectul nu si-a recunoscut faptele la audierile de la DIICOT. Surse judiciare spun ca un alt dosar, care vizeaza fapta de omor calificat in rem (fara autor), a fost declinat de la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, la DIICOT Craiova, pentru a fi reunit…

- Polistii romani ancheteaza in prezent unul dintre cele mai grave cazuri de presupus omor petrecut in Romania in ultimele decenii. Doua adolescente ar fi fost rapite de un barbat din Caracal, care le-ar fi ucis, dupa care le-ar fi transat si incendiat o parte din ramasitele trupesti, informeaza .Mihaela…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a trimis polițiștilor „o arie in Munții Apuseni și trei locații greșite”, in cazul adolescentei de 15 ani care a disparut in Caracal. Declarația aparține purtatorului de cuvant al Poliției Romane, Georgian Dragan, care a explicat ca polițiștii au mers in zonele…