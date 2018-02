Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, de Martin McDonagh, a fost marele castigator al galei premiilor BAFTA care a avut loc, duminica seara, la Londra. Pelicula a primit cinci trofee, intre care la categoriile „cel mai bun film”, „cel mai bun scenariu” si „cea mai buna actrita”.

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", regizat de Martin McDonagh, a fost marele invingator la cea de-a 71-a editie a galei BAFTA, organizata duminica seara la Londra, unde aceasta pelicula a castigat cinci trofee, inclusiv la categoriile "cel mai bun film" si "cel mai bun film…

- Londra, 18 feb /Agerpres/ - "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", o drama cu accente comice, regizata de Martin McDonagh, a castigat premiul BAFTA la categoria "cel mai bun film" la cea de-a 71-a gala de decernare a premiilor atribuite de British Academy of Film and Television Arts, potrivit…

- Lungmetrajul „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, de Martin McDonagh, a fost marele castigator al galei premiilor BAFTA care a avut loc, duminica seara, la Londra. Pelicula a primit cinci trofee, intre care la categoriile „cel mai bun film”, „cel mai bun scenariu” si „cea mai buna actrita”.Campaniile…

- Cineastul mexican Guillermo del Toro a fost recompensat cu premiul BAFTA pentru cel mai bun regizor, gratie celui mai recent film al sau, "The Shape Of Water", duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC. …

- Cineastul mexican Guillermo del Toro a fost recompensat cu premiul BAFTA pentru cel mai bun regizor, gratie celui mai recent film al sau, "The Shape Of Water", duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC.La…

- Frances McDormand a castigat premiul BAFTA pentru cea mai buna actrita in rol principal datorita interpretarii sale din filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, relateaza…

- Frances McDormand a castigat premiul BAFTA pentru cea mai buna actrita in rol principal datorita interpretarii sale din filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, relateaza…

- Americanul Sam Rockwell a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor in rol secundar gratie interpretarii sale din filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC.…

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" , regizat de cineastul Martin McDonagh, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic, duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC. …

- Gala de decernare a premiilor BAFTA 2018. Duminica, 18 februarie, are loc editia cu numarul 71 a ceremoniei de decernare a Premiilor BAFTA, care sunt oferite anual pentru realizari deosebite in cinematografie si televiziune de catre Academia Britanica de Film si Televiziune, potrivit bafta.org . Gala…

- Mexicanul Guillermo del Toro a fost recompensat la Los Angeles cu distinctia principala a Sindicatului regizorilor americani (DGA) in cadrul galei DGA Awards pentru filmul sau "The Shape of Water", favoritul celei de-a 90-a editii a Premiilor Oscar la care pelicula participa cu 13 nominalizari, relateaza…

- Filmul „The Bookshop”, regizat de Isabel Coixet, este marele castigator a celei de-a 32-a Gale a Premiilor Goya 2018 care a avut loc sambata seara, la Madrid, fiind recompensat cu premiul pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor si cel mai bun scenariu adaptat, informeaza variety.com.

- Regizorul american Steven Soderbergh a lansat trailerul unui lungmetraj horror, intitulat „Unsane”, pe care l-a filmat doar cu camera unui iPhone, informeaza entertainmentweekly.com. Din distributia acestui horror filmat doar cu iPhone-ul fac parte Claire Foy, Joshua Leonard, Jay Pharoah, Juno Temple,…

- Artistul Bruno Mars a fost marele caștigator la gala premiilor muzicale Grammys 2018. Mars a obținut premiul pentru albumul anului. Kendrick Lamar a fost favoritul pentru premiile din categoria muzicii rap.

- Bruno Mars este marele castigator al celei de-a 60-a editii a Premiilor Grammy, reusind sa invinga celebrul hit "Despacito" la categoria piesa anului cu melodia "That's What I Like" si obtinand si premiile Grammy la categoriile inregistrarea anului si albumul anului cu piesa care da titlul ultimului…

- Actrita Frances McDormand a castigat deja un Glob de Aur pentru rolul lui Mildred din productia "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", iar marti a fost nominalizata si la un premiu Oscar, pentru care specialistii spun ca este favorita. Ea spune intr-un interviu recent ca si-a construit rolul inspirandu-se…

- Filmul regizat de Guillermo del Toro, "The Shape of Water", este pe primul loc in topul nominalizarilor la premiile Oscar din 2018, intrand in cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai putin de 13 categorii, a anuntat marti Academia americana de film. Povestea de dragoste fantastica dintre o femeie…

- Filmul regizat de Guillermo del Toro, "The Shape of Water", este pe primul loc in topul nominalizarilor la premiile Oscar din 2018, intrand in cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai putin de 13 categorii, a anuntat marti Academia americana de film. Povestea de dragoste fantastica dintre…

- "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, si "The Post", de Steven Spielberg, se numara printre cele 9 lungmetraje nominalizate la editia de anul acesta a premiilor Oscar, care vor fi decernate pe 4 martie, la Los Angeles.

- Astazi are loc mult așteptata ceremonie de nominalizare a celor mai bune filme și a celor mai buni actori și regizori din 2017 la prestigioasele premii Oscar, iar o mulțime de vedete stau cu sufletula la gura in așteptarea verdictului. Actorii și actrițele de la Hollywood așteapta cu nerabdarea nominalizarile…

- Filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, a fost marele castigator la cea de-a 24-a gala a premiilor decernate de Sindicatul actorilor americani (Screen Actors Guild/ SAG), unde a obtinut trofeul pentru cea mai buna distributie, transmite AFP.

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", o drama cu accente comice regizata de Martin McDonagh, a câstigat principalul trofeu - "cea mai buna distributie" - la gala de decernare a premiilor atribuite de Sindicatul Actorilor Americani (Screen Actors Guild -…

- Aseara, in cadrul unei gale organizate in Los Angeles, cele mai de succes producții cinematografice din anul trecut au fost premiate de catre Sindicatul actorilor americani (Screen Actors Guild / SAG). Astfel, ”Three Billboards” a fost marele caștigator al serii, așa cum s-a intamplat și acum doua…

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", o drama cu accente comice regizata de Martin McDonagh, a câstigat principalul trofeu - "cea mai buna distributie" - la gala de decernare a premiilor atribuite de Sindicatul Actorilor

- Comedia neagra ''Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", în regia lui Martin McDonagh, pleaca din postura de favorita la premiile decernate de Sindicatul actorilor americani (Screen Actors Guild/ SAG), considerate niste veritabile "barometre ale Oscarurilor", care vor…

- Mai toate organizatiile PSD din tara au dat sambata comunicate de presa in care spun acelasi lucru, schimband pe ici, pe colo din cuvinte. In esenta, mesajul este ca s-au saturat de scandal, ca vor convocarea unui comitet exec...

- Iata ca au fost facute publice și nominalizari la BAFTA din 2018 și, fara sa ne surprinda, filmul „The Shape of Water“ este printre favoritele la ravnitele premii, cu nici mai mult, nici mai puțin de 11 nominalizari la cele mai populare categorii. De altfel, filmul regizat de Guillermo del Toro și…

- Lungmetrajul "God's Own Country", in care actorul roman Alec Secareanu interpreteaza unul dintre rolurile principale, a fost nominalizat marti la premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic, potrivit site-ului revistei Variety. La aceeasi categorie vor mai concura…

- Filmul „The Shape of Water“, regizat de Guillermo del Toro, a primit cele mai multe nominalizari la premiile BAFTA 2018, in timp ce „God’s Own Country“, in care unul dintre rolurile principale este interpretat de actorul roman Alec Secareanu, concureaza la categoria Cel mai bun film britanic.

- Nominalizarile la premiile BAFTA 2018 au fost anunțate, la Londra. Pelicula „The Shape of Water”, regizata de Guillermo del Toro, a primit cele mai multe nominalizari la premiile BAFTA 2018. Astfel, filmul va concura la 12 categorii. Guillermo del Toro a caștigat Globul de Aur la categoria „cel mai…

- Miniseria ‘Big Little Lies’, produsa de HBO, si lungmetrajul ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’, regizat de Martin McDonagh, au fost marii castigatori ai celei de-a 75-a gale de decernare a Globurilor de Aur, care a avut loc duminica seara la Los Angeles, informeaza contactmusic.com. Ambele…

- Miniseria „Big Little Lies”, produsa de HBO, si lungmetrajul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, regizat de Martin McDonagh, au fost marii castigatori ai celei de-a 75-a gale de decernare a […]

- Miniseria „Big Little Lies”, produsa de HBO, si lungmetrajul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, regizat de Martin McDonagh, au fost marii castigatori ai celei de-a 75-a gale de decernare a Globurilor de Aur, care a avut loc duminica seara la Los Angeles. Fiecare dintre cele doua productii…

- Guillermo del Toro a primit duminica seara, in cadrul celei de a 75-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun regizor pentru filmul "The Shape of Water", informeaza AFP.Regizorul a concurat la aceasta categorie importanta cu nume mari precum Martin McDonagh ("Three Billboards…

- Filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, cu Frances McDormand si Woody Harrelson in distributie, a fost marele castigator la gala premiilor Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA), care a avut loc vineri seara la Los Angeles.Lungmetrajul regizat de Martin McDonagh…

- CASTIGATOR "X FACTOR" 2017. Jeremy Ragsdale este cel care a intrat in posesia marelui premiu de 100.000 de euro. Concurentul lui Horia Brenciu a fost foarte emotionat dupa ce a aflat ca este castigator si a fost foarte rezervat in declaratii. A

- CASTIGATOR "X FACTOR" 2017. Jeremy Ragsdale, concurentul lui Horia Brenciu, a castigat marele premiu in valoare de 100.000 de euro. Este pentru prima oara cand un strain a ajuns numarul 1 in cadrul show-ului. A

- Alin Pascal, marele castigator al sezonului XII de la "Te cunosc de undeva!" a fost invitat la „Prietenii de la 11”. Cum arata viața de culise a unei asemenea emisiuni și cum se folosea Alin de celebritatea mamei sale pentru a primi note mari la școala, ne povestește chiar el.

- Tanarul regizor Liviu Rotaru iși lanseaza la Chișinau primul sau lungmetraj. Dupa ce s-a facut remarcat prin scurtmetrajele „Umbra" și „Unde pleaca soarele", in toamna acestui an, Liviu și echipa sa au turnat filmul „Povestea", iar maine, 21 decembrie, il va arata publicului la Cineatograful „Odeon"…

- Filmul ''Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'' si serialul ''Big Little Lies'' au obtinut cele mai multe nominalizari pentru cea de-a 24-a editie a premiilor decernate de Sindicatul actorilor americani (Screen Actors Guild Awards), care va avea loc pe 21 ianuarie, potrivit Reuters si Hollywood…

- Filmul "The Shape of Water" domina nominalizarile pentru Globurile de Aur 2018, cu nu mai putin de sapte nominalizari, urmate de "The Post" si "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", cu cate sase. Miniserialul de televiziune "Big Little Lies" a obtinut de asemenea cele mai multe nominalizari…

- Filmul “The Shape of Water” domina nominalizarile pentru Globurile de Aur 2018, cu nu mai puțin de șapte nominalizari, urmate de “The Post” și “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, cu […]

- Filmul "Shape of Water", regizat de Guillermo del Toro, domina nominalizarile la editia din 2018 a Globurilor de Aur cu nu mai putin de sapte nominalizari, relateaza AFP. La editia din acest an categoriile dedicate actorilor sunt pline de vedete de prim-plan, dintre care multe sunt deja laureate…

- Filmul "The Shape of Water" domina nominalizarile pentru Globurile de Aur 2018, cu nu mai puțin de șapte nominalizari, urmate de "The Post" și "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", cu cate șase. Miniserialul de televiziune "Big Little Lies" a obținut…

- Filmul "Shape of Water", regizat de Guillermo del Toro, domina nominalizarile la ediția din 2018 a Globurilor de Aur, cu nu mai puțin de șapte nominalizari, relateaza AFP. La categoria cel mai bun film de drama au fost nominalizate filmele "Call Me By Your Name",…

- Lungmetrajul "God's Own Country", in care actorul roman Alec Secareanu interpreteaza unul dintre rolurile principale, a fost marele invingator la gala British Independent Film Awards (BIFA), ce a avut loc duminica seara la Londra, informeaza variety.com. Sursa foto: God's Own Country…

- Marți seara, finala celui de-al patrulea„Chefi la cuțite" a adus la Antena 1 momente incredibile, farfurii spectaculoase, jurați de seama și fericire fara limite pentru chef Sorin Bontea și...

- UPDATE: Marele premiu a ajuns in echipa lui chef Sorin Bontea, in mainile celui mai nonconformist concurent, Olteanu Andrei Cristian (26 de ani). Acesta a impresionat atat cu atitudinea, cu carisma, dar si cu talentul la gatit, fiind constant pe tot parcurul show-ului. Andrei nu se va bucura singur…