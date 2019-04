FILMUL SĂPTĂMÂNII! Omul care l-a omorât pe Don Quijote! Așa o fi? Terry Gilliam , fostul membru al celebrului grup Monty Python, s-a jucat cu rabdarea fanilor noua ani de zile pana a venit cu o noua povește, un nou delir, o noua fantezie, dupa un intermezzo nereușit cu ”The Zero Theorem”. Oamenii l-au așteptat sa fabuleze din nou pe modelul Doctorului Parnassus, Tideland, Frații Grimm sau baronului Munchaussen. Și au primit ”o moarte” fizica a unui pantofar dar nu și a eroului din titlu. Acela nu va muri niciodata! Moartea lui Don Quijote e o comedie simpatica, puțin firava in prima ei jumatate. Intrarea in rol a fanteziilor unui batran nebun, adus la viața… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

