FILMUL SĂPTĂMÂNII. Game of Thrones, ULTIMA SERIE! Ce știm până acum ”The Winter Is Coming”, caderea zidului, lupta cu umblatorii albi, strategia lui Night King, jocurile de putere din Westeros, intrigile, poveștile de dragoste și finalul epopeii sunt așteptate cu sufletul la gura de mai bine de un an de catre fanii serialului Urzeala Tronurilor. HBO difuzeaza in Romania, incepand de luni, 15 aprilie, cele șase episoade din ultima serie. Cine va ramane pe tronul de fier? Asta e intrebarea aflata pe buzele tuturor. S-au facut pariuri. Daenerys are cota cea mai mica. Pe lista apare și Samwell Tarly, cu o cota uriașa. Pentru ca nu știm mai nimic despre ceea ce se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

