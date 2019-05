FILMUL SĂPTĂMÂNII: Atunci când Biblia te salvează. Foile cărții In momentul in care apare genericul de final al filmului unguresc Iarna eterna (Eternal Winter; Orok tel) , nu te afli deloc intr-o stare confortabila. E un soi de happy-end, dar nu. O șvaboaica din Ungaria, impreuna cu alte multe surate, este dusa sa munceasca la minele de carbuni sovietice, la sfarșitul lui '44, pentru ca așa a poruncit tovarașul Stalin. Adica acolo unde nu ai voie sa speri, sa te rogi sau sa visezi, ci doar sa uiți. Invațaturile Bibliei nu iți sunt de folos, dar foile carții da. Din ele iți confecționezi țigarile, moneda prin care iți cumperi norma de munca (mancarea mizerabila),… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

