- A trecut mai bine de o luna de cand Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu. Cazul crimelor din Caracal este cel mai grav din cate s-au petrecut in țara noastra, in ultimii zeci de ani.

- Cazul de la Caracal devine incet cea mai complexa ancheta de asasinat din istoria tarii noastre. Anchetatorii scotocesc de o luna de zile locuinta lui Gheorghe Dinca si alte zone din Caracal, in speranta aflarii cat mai repede cu putinta a adevarului despre soarta Alexandrei Macesanu si a Luizei Melencu.…

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a afirmat marti ca nu poate fi exclusa varianta ca Luiza Melencu, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie, sa fie in viata, avand in vedere ca rezultatele testelor ADN in cazul acesteia nu au fost concludente, informeaza AGERPRES . Intrebat, la venirea la CSM,…

- Printre probele stranse de anchetatori pana acum din locuinta si masina lui Gheorghe Dinca se numara si o geanta mica, albastra, despre care se credea ca este a Alexandrei Macesanu. Surpriza insa, parintii fetei spun ca acest lucru nu ar fi adevarat. Alexandru Cumpanașu, unchiul ultimei victime a criminalului,…

- Alexandra Macesanu a reusit sa sune la 112, dar nu de pe telefonul ei. Dispozitivul fetei a fost inchis din momentul in care aceasta a urcat in masina lui Gheorghe Dinca. Ce s-a intamplat cu el si de ce nu a putut sa fie localizat?

- Aproximativ 600 de persoane, printre care si colegi ai Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani, din Dobrosloveni, care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, participa miercuri, la Caracal, la un miting "in memoriam" organizat de elevi. Manifestatia este una autorizata, iar participantii au pornit…

- Dupa ce a recunoscut ca le-a ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu, Gheorghe Dinca le-a marturisit anchetatorilor ca a ars cadavrul Alexandrei. Cu toate acestea, oamenii care lucreaza in domeniul incinerarilor sunt de alta parere.

- Nadine Voindrouh a comentat in mediul online despre discuția pe care Alexandra Maceșanu, victima lui Gheorghe Dinca, a avut-o cu un polițist care a preluat apelul de la operatorul STS. In discuția respectiva, polițistul i s-a adresat Alexandrei cu "Hai, ce vrei?" și "Unde ești, ma?". ""Hai, ce vrei?…