- In aceasta seara, de la ora 20.00, Antena 1 va difuza filmul ”Bambi”, care a fost lansat in anul 1942, sub regia lui Samuel Armstrong, Graham Heid, Bill Roberts si care a primit trei nominalizari la Oscar. Registrul serilor magice va continua maine seara, de la 20:00 cu „Maleficent”, filmul lansat in…

- Acest lungmetraj, continuare a peliculei “Wreck-It Ralph” din 2012, a obtinut aproape 55,7 milioane de dolari in primele sale zile de proiectii in Statele Unite si Canada, ocupand locul al doilea in topul celor mai profitabile lansari realizate de Thanksgiving. Primul loc in acel clasament…

- Noul film “The Lion King” se anunța un succes garantat dupa lansarea trailer-ului care a depașit 224 de milioane de vizualizari in primele 24 de ore, devenind al doilea cel mai vizualizat trailer de la Disney, și care a avut premiera in timpul transmisiunii Național Footbal League derulat de Ziua Recunoștinței.

- Povestile spuneau ca, daca vrei sa ajungi intr-o clipita intr-un taram magic, nu trebuie decat sa te sui pe un cal alb inaripat, care sa te duca peste mari si tari sau sa bei o potiune fermecata, care te transforma in fum rozaliu si te face invizibil. Insa Legenda moderna te directioneaza catre lumea…

- Un film cu personajul Oswald Iepurele Norocos, considerat predecesorul lui Mickey Mouse și, de altfel, cel din care a fost inspirat celebrul personaj Disney, a fost descoperit in Japonia. Filmul a ajuns sa fie cumparat la un preț de nimic, in urma cu 70 de ani, dintr-un magazin de jucarii.

- Noua propunere a studioului Disney, basmul 'The Nutcracker and the Four Realms', si 'Bohemian Rhapsody', un film despre legendarul Freddie Mercury si trupa Queen, rivalizeaza pentru a cuceri box office-ul nord-american in acest sfarsit de saptamana, relateaza vineri EFE. …

- O retea sociala, apreciata de miscarea de extrema dreapta americana ''alt-right'' si pe care autorul atacului armat din sinagoga din Pittsburgh postase mesaje antisemite, a anuntat ca fost constransa sa-si intrerupa activitatea, transmite duminica AFP. Lansata in 2016 dupa…

- Filmul "Aladdin", produs de Disney, il are pe actorul Mena Massoud in rolul principal: un "șobolan de pe strazi" care viseaza la faima și bogație. Prințesa Jasmine va fi interpretata de Naomi Smith, iar actorul Marwan Kenzari ii da viața diabolicului Jafar. "Aladdin" va fi un musical și va…