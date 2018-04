Stiri pe aceeasi tema

- Nepoata lui Adi de la Valcea are parte de o vacanta de cinci stele in capitala Frantei. Agentii VIP au surprins-o pe Roxana Dobritoiu la bordul unui vapor de fite, printre milionarii francezi.

- Huawei a lansat la Paris noua gama de telefoane din seria P, terminale care nu dezamagesc deloc si care se ridica la nivelul asteptarilor. Daca P20 Lite era deja disponibil la vanzare la retailerii din Romania, P20 si P20 Pro urmeaza sa ajunga pe rafturile magazinelor la inceputul lunii viitoare.

- Piata industriala din Timisoara a inregistrat un volum ridicat de inchirieri in 2017, iar in paralel a fost livrat de un volum semnificativ de spatii noi. WDP si CTP se numara printre cei mai activi jucatori din piata de spatii logistice si industriale din orasul de pe Bega, cu doua proiecte noi,…

- De Ziua Mondiala a Teatrului, ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului București prezinta ”Schneider și Schuster” de Joshua Sobol, in regia lui Lucian Pavel, un spectacol incantator despre arta actorului, ințesat cu momente pline de umor. Actorii Mihai Calin și Richard Bovnoczki vor putea fi admirați…

- Sensul giratoriu de la Piața de Vechituri necesita din nou reparații. Dupa ce a fost distrus de cateva ori de la amenajarea sa de la sfarșitul anului trecut, se pare ca sensul giratoriu de acolo are viața scurta. Un șofer neatent a trecut peste sens, distrugandu-l. Credit foto: Codruț Rebic

- Doi romi au cantat in metroul de la Paris melodii celebre ale unor trupe de hip-hop romanești, printre care B.U.G. Mafia sau La Familia. Pasagerii au zambit, semn ca le-a placut prestația celor doi romi. Clipul video a devenit viral, fiind accesat pe YouTube de sute de mii de ori. Reacțiile celor care…

- Cand Amazon a achizitionat Whole Foods pentru 13,7 miliarde de dolari in iunie 2017, a perturbat industria de magazine alimentare din Statele Unite, care se confrunta deja cu profituri reduse. Anul acesta gigantul tinteste piata magazinelor din Franta, potrivit Quartz. In urma cu doua zile,…

- Pentru editori, este genul care ar putea salva o piata a cartii in scadere. Stilul "Young Adult", format din romane destinate celor de 15-25 de ani, se vinde foarte bine in librarii in Franta si va avea, in premiera, o scena dedicata la Salonul cartii de la Paris, relateaza AFP. Un cyborg care se lupta…

- Cazinoul din Constanta a fost inclus pe Lista celor mai periclitate 7 monumente din Europa in Anul Patrimoniului Cultural 2018. Clasamentul este realizat de principala organizatie de patrimoniu european - Europa Nostra, patronata de Placido Domingo. „Vocea mostenirii culturale din Europa“ este intitulata…

- Cancelarul german Angela Merkel, investita miercuri cu al patrulea mandat, se va intalni vineri dupa-amiaza cu presedintele francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee, transmit dpa si AFP, citand un anunt al presedintiei franceze. Cei doi lideri, care au o relatie puternica de cand Macron…

- Reprezentativa de rugby a Irlandei castiga Turneul celor sase natiuni, desi mai este o etapa de disputat. Irlandezii devin campioni, dupa ce Anglia, detinatoarea trofeului, a pierdut, sambata, cu 16-22, meciul cu Franta, disputat la Paris.Tot sambata, Irlanda a invins Scotia, cu 28-8, la Dublin.…

- Reputatul regizor francez Laurent Cantet revine in cinematografele din Romania cu Atelierul / L’atelier, film care a avut premiera la festivalul de la Cannes de anul trecut, in sectiunea competitiva Un Certain Regard. Atelierul ruleaza, incepand de astazi, in 20 de cinematografe din 11 orașe din Romania.…

- Poliția a blocat, in urma cu puțin timp, pe strada Paris, care face legatura intre Piața 700 și centrul Timișoarei. Totul a pelcat dupa ce pe trotuar a fost observat un colet suspect. Imediat, zona a fost securizata, fiind blocata circulația mașinilor și pietonilor. La fața locului au sosit pirotehniștii…

- Poliția a blocat, in urma cu puțin timp, pe strada Paris, care face legatura intre Piața 700 și centrul Timișoarei. Totul a plecat dupa ce pe trotuar a fost observat un colet suspect, informeaza pressalert.ro. Imediat, zona a fost securizata, fiind blocata circulația mașinilor și pietonilor. La fața…

- Le Drian a reafirmat ca Franta va raspunde daca se va dovedi ca in Siria au fost folosite arme chimice contra civililor. Presedintele francez Emmanuel Macron si guvernul de la Paris s-au pronuntat in ultimele saptamani pentru impunerea unei incetari a focului in Siria, pentru a permite…

- Peste 20 de designeri de la noi si-au etalat ținutele create de ei la Saptamana Modei de la Paris! Iar Sute de oameni pasionati de moda si chiar si diplomati din intreaga lume le-au admirat si le-au aplaudat cu entuziasm creatiile.

- Francezii de la AXA vor achizitiona compania de asigurari XL Group in schimbul sumei de 15,3 miliarde de dolari, in incercarea de a crea un lider mondial atat pe piata de asigurari pentru locuinte, cat si pe cea de asigurari pentru accidente, potrivit Reuters. Al doilea cel mai mare asigurator…

- Filmul "120 battements par minute", regizat de Robin Campillo, a fost marele castigator la gala de decernare a premiilor Cesar 2018, organizata vineri seara la Paris, unde aceasta pelicula, o fresca a luptei...

- Lungmetrajul "120 battements par minute", de Robin Campillo, a fost marele castigator, cu sase trofee, printre care si cel pentru cel mai bun film, la cea de-a 43-a gala a premiilor Cesar - considerate Oscarurile franceze -, care a avut loc vineri seara, la Paris, potrivit Le Monde.

- Filmul "120 battements par minute" a castigat sase trofee, impunandu-se inclusiv la categoria "cel mai bun film", la gala de decernare a premiilor Cesar, organizata vineri seara la Paris. Anul trecut, premiul Cesar pentru cel mai bun film i-a revenit productiei "Elle", de Paul...

- Filmul "120 battements par minute", regizat de Robin Campillo, a fost marele castigator la gala de decernare a premiilor Cesar 2018, organizata vineri seara la Paris, unde aceasta pelicula, o fresca a luptei contra epidemiei de SIDA, s-a impus la sase categorii de premii, informeaza AFP. Cea de-a 43-a…

- “Sunt si eu un fel de cameleon, ma reprezinta foarte mult aceasta piesa, de fapt tot acest turneu. Sa lucrez la acest album a fost amuzant, adevarat, onest, simplu si foarte pozitiv ca energie, a fost un lucru extraordinar de facut”, spune Lara. Lara Fabian revine, dupa doi ani, la Cluj-Napoca, pe…

- Compania aeriana Wizz Air, liderul pietei locale, a transportat anul trecut circa 700.000 de pasageri pe rutele operate din si spre Timisoara, dintr-un total de patru milioane de clienti inregistrati din 2008, atunci cand operatorul a inceput zborurile pe acest aeroport. Wizz Air a deschis…

- Muzeul Național de Istorie a Romaniei (MNIR) organizeaza miercuri, 28 februarie 2018, incepand cu ora 11:00, la sediul sau din Calea Victoriei nr.12, sect. 3, București, conferința de presa și ceremonia de semnare a actului de donație, prin care o piesa excepționala va intra in patrimoniul muzeului…

- In contextul prezentarii raportului DNA și deciziei ministrului Justiției, Marius Pieleanu a spus ca nu știe ce va face Tudorel Toader. "Daca aș avea capacitatea de a influența lucrurile, ce aș sfatui eu ambele parți: l-aș sfatui pe domnul Toader sa inainteze propunerea de revocare și l-aș sfatui…

- Alin Burcea, patronul Paralela 45, unul din cei mai mari touroperatori din Romania, va intra pe piata produselor de cofetarie-patiserie, cel mai probabil de anul viitor, cand va deschide o unitate de productie, scrie News.ro. ”Deocamdată este un proiect. Va fi operaţional de anul viitor,…

- Cu ocazia Centenarului Marii Uniri, IT-stii romani au dezvoltat o aplicatie gratuita pentru telefoanele mobile numita „CelebRo", prin care vor fi localizate adrese din Paris pe unde au trecut...

- Directorul Antena 3 Mihai Gadea și postul de știri pe care il conduce au pierdut vineri apelul in procesul cu diplomatul MAE Vlad Ionescu. Acesta a fost director de cabinet al fostului ministru PDL de Externe Theodor Baconschi și, la turul I al alegerilor prezidențiale din 2009, a fost președintele…

- Presedintele Senatului Poloniei, Stanislaw Karczewski, a lansat un apel compatriotilor din strainatate sa denunte pe langa diplomatii tarii lor "orice manifestare de antipolonism", potrivit unei scrisori pe care ambasadele Poloniei din lumea intreaga au inceput sa o difuzeze, relateaza AFP.…

- „Foxtrot”, care exploreaza pierderea si datoria militara cu care se confrunta o familie israeliana, este programat sa deschida, pe 13 martie, Festivalul de Film Israelian din Paris. Filmul a fost recompensat cu Leul de Argint, Marele Premiu al juriului, la cea de-a 74-a editie a Festivalului de Film…

- Huawei ar putea aduce o premiera pentru piata smartphone-urilor. Este vorba despre un telefon cu trei camere foto principale. Daca informatii vehiculate de surse apropiate companiei chinezesti se confirma, ar putea fi primul producator care sa iasa pe piata cu un smartphone…

- Pentru a incepe implementarea angajamentelor din Acordul de la Paris, Parlamentul European a adoptat marți, 6 februarie 2018, o lege pentru reducerea emisiilor de CO2 din industrie in UE. Noua lege, agreata deja informal cu miniștrii statelor membre, va accelera retragerea certificatelor de emisii aflate…

- Compania Uber va lansa si in Romania serviciul de livrare a mancarii de la restaurante. Uber Eats este o platforma online care asigura legatura intre consumatori si restaurante si permite livrarea comenzilor la domiciliu sau la birou prin intermediul soferilor Uber. Romania este…

- Social-democrații și liberalii și-au pedepsit ieri disidenții din partid care aveau funcții politice in Senat. In timp ce președintele PSD Liviu Dragnea negocia cu liderii județeni ai partidului debarcarea premierului Mihai Tudose, iar fostul prim-ministru iși cauta la randul sau aliați in PSD, președintele…

- Noua semnatura de brand GEFCO, „Partners, unlimited", reflecta aspirația grupului de a consolida cooperare cu partenerii și clienții, pentru a genera mai multa valoare in cadrul lanțului global de distribuție. In anii urmatori, GEFCO va cauta, de asemenea, sa creasca prin extindere internaționala…

- Cele mai importante zece tranzactii de anul trecut au avut o valoare cumulata de circa 2,2 mld. euro, potrivit unei analize a ZF. Estimarea are la baza valorile anuntate ale tranzactiilor sau estimarile din piata.

- 2018 debuteaza la Babadag cu etapele legale pentru realizarea unui nou proiect care va consta in modernizarea pieței agroalimentare din oraș Astfel, dupa ce oferta de construcție a fost lansata, au fost deschise propunerile celor doi licitatori, urmand ca societatea caștigatoare sa fie anunțata in curand,…

- Filmul "Oblomov", realizat de Guillaume Gallienne la Palatul Behague, a fost prezentat, joi, la Ambasada Romaniei la Paris, informeaza un comunicat al misiunii diplomatice romane transmis AGERPRES. Pelicula, avandu-l in rol principal pe Gallienne, a fost filmata integral in Sala Bizantina…

- Targul va functiona saptamanal pe amplasamentul deja cunoscut iesenilor, cel al parcarii Institutiei Prefectului. Dedicat micilor producatori, targul va oferi produse autentice locale, alimente proaspete, diverse obiecte de artizanat. Iesenii vor putea sa aleaga de la produse de panificatie si prajituri…

- Uniunea Europeana ar putea trata unele reglementari financiare britanice ca fiind echivalente cu legislatia UE, dupa Brexit, dar nu va acorda companiilor din industria financiara ”un pasaport general” pentru a face afaceri pe piata unica, a afirmat marti negociatorul sef pentru Brexit al blocului…

- "​Ceea ce vreau sa va spun este ca aceasta majorare a ratei dobanzii nu inseamna in sine ca se va majora rata ROBOR- cea pe baza careia se calculeaza dobanda la creditele in lei acordate populatiei. S-ar putea ca efectul in piata sa fie usor deosebit. Noi nu vedem sub nicio forma, miscari ample ale…

- Viața Mariei Tanase, “maiastra” muzicii romanești, este, in sfarșit, pusa pe hartie sub forma de scenariu de film! Oricat de iubita a fost atat in timpul vieții cat și dupa, povestea ei nu a ajuns inca pe marile ecrane pentru simplul motiv ca nimeni nu s-a “inhamat” sa se documenteze și sa scrie un…

- Doar 10% din consumatorii casnici trecusera pe piata concurentiala de energie electrica, cu trei luni inainte de liberalizarea pietei. Doar 823.000 de consumatori casnici de energie electrica trecusera pe piata concurentiala la finalul lunii septembrie a anului trecut, potrivit ultimelor date disponibile…

- Filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, cu Frances McDormand si Woody Harrelson in distributie, a fost marele castigator la gala premiilor Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA), care a avut loc vineri seara la Los Angeles.Lungmetrajul regizat de Martin McDonagh…

- Niciodata media autohtona și mijloacele de punere in circulație a știrilor, zvonurilor și imbarligaturilor, atestate in peisajul politic, nu au fost folosite cu atata forța in lupta care se desfașoara zi de zi intr-o țara in care saracia este dominanta. Cum s-a ajuns ca in mai puțin de o luna, undeva…

- Statul american California a legalizat, luni, vanzarea de canabis pentru uz recreational, lansand cea mai mare piata reglementata din lume cu produse care contin acest drog, relateaza site-ul agentiei Reuters.