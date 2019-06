Parking, cel de-al patrulea lungmetraj semnat de Tudor Giurgiu, ajunge la Ramnicu Valcea, unde va avea loc o proiecție de tip drive-in, in parcarea Shopping City, duminica, 23 iunie 2019. Filmul incepe la ora 21:45, insa accesul in parcare se face incepand cu ora 21:00. Biletele, in valoare de 15 lei de persoana, pot fi deja achiziționate online de pe Eventbook.ro. Filmul s-a lansat oficial in cinematografele din intreaga țara vineri, 14 iunie, fiind descris ca „o celebrare a dragostei și a posibilitaților infinite ale vieții” și a fost prezent in primul weekend de lansare in cadrul mai multor…