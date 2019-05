Filmul „Parasite”, de Bong Joon Ho, recompensat cu Palme dOr

Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul "Parasite", regizat de cineastul sud-coreean Bong Joon-Ho, a castigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, a anuntat sambata seara juriul prezidat de Alejandro Gonzalez Inarritu, relateaza site-ul oficial al evenimentului. Trofeul…

- Lungmetrajul "Parasite", regizat de cineastul sud-coreean Bong Joon-Ho, a castigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, a anuntat sambata seara juriul prezidat de...

- Lungmetrajul "Parasite", regizat de cineastul sud-coreean Bong Joon-Ho, a castigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, a anuntat sambata seara juriul prezidat de Alejandro Gonzalez Inarritu, relateaza site-ul oficial al evenimentului.In 2018, trofeul…

- Lungmetrajul brazilian „A Vida Invisivel de Euridice Gusmao”, de Karim Ainouz, a fost recompensat vineri seara cu marele premiu al sectiunii Un Certain Regard, parte din Festivalul de Film de la Cannes.

- Cautarile de zboruri catre Romania pentru weekendul 24-26 mai, cel in care vor avea loc Referendumul pe teme de Justitie si alegerile pentru Parlamentul European, sunt cu 11,3% mai multe decat media cautarilor pentru celelalte weekenduri din luna mai. Echipa motorului gratuit de cautare pentru…

- FILM… O prestigioasa publicatie din Statele Unite ale Americii a inclus cea mai recenta pelicula a regizorului vasluian Corneliu Porumboiu printre senzatiile Festivalului de la Cannes din acest an. Este vorba despre revista The Hollywood Reporter, in paginile careia criticul de film Todd McCarthy a…

- Al cincilea lungmetraj de fictiune al regizorului roman, a fost selectat in competitia celei de-a 72-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, unde va avea premiera mondiala. „La Gomera” a fost filmat in Romania, Spania si Singapore, in 2018, iar din distributie fac parte Vlad Ivanov, Catrinel Menghia…

- Cea de-a treia editie a American Independent Film Festival va avea loc intre 12 si 18 aprilie, la Cinema Pro si Cinema Muzeul Taranului din Bucuresti, scrie news.ro.Festivalul va prezenta in premiera pentru Romania westernul „Fratii Sisters/ The Sisters Brothers”, cel mai nou lungmetraj al…