- Aventurile europene ale Omului-Paianjen au strans inca 45,3 milioane de dolari in cinematografele nord-americane, urcandu-si incasarile spre 274,5 milioane de dolari. Cu o scadere a banilor incasati la final de saptamana de 50- fata de productia precedenta din serie, "Spider-Man: Homecoming/ Omul-Paianjen:…

- „Omul-Paianjen: Departe de casa/ Spider-Man: Far From Home”, regizat de Jon Watts, a debutat in fruntea box office-ului romanesc de weekend cu incasari de peste 1,7 milioane de lei.Al saptelea film al francizei si a 23-a productie Marvel a generat in primul weekend pe marile ecrane romanesti…

- Incasari record pentru filmul Omul Paianjen: Departe de casa. Dupa trei saptamani de la premiera, lung metrajul conduce in clasamentul celor mai vizionate filme in cinematografe, iar incasarile pe plan mondial au depașit 230 de milioane de dolari.

- Omul Paianjen iși extinde plasa prin Venetia, Berlin, Praga si Londra. Cand Peter Parker și prietenii sai pleaca in vacanța in Europa, dornici de distracție și relaxare, nici prin cap nu le trece ce va urma: o amenințare iminenta pune lumea in pericol și, pentru ca alți super-eroi nu sunt disponibili,…

- Animatia „Singuri acasa 2/ The Secret Life of Pets 2” a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, cu incasari de putin peste 500.000 de lei, potrivit news.ro.Filmul, pentru care si-au imprumutat vocile, intre altii, actorii Patton Oswalt, Kevin Hart si Harrison Ford, a fost…

- Filmul „Razbunatorii: Sfarsitul jocului/ Avengers: Endgame”, al patrulea si ultimul al francizei, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, in care patru premiere s-au clasat in top 10, potrivit news.ro.In al doilea weekend de la premiera, la nivel international, „Sfarsitul…

- Productia de succes ''Avengers: Endgame'' a devenit filmul cel mai des mentionat in mesajele publicate pe Twitter, fiind prezent in nu mai putin de 50 de milioane de postari, conform unui anunt publicat de reteaua de socializare, citat vineri de DPA. Machiavelicul Thanos este personajul…