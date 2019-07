Filmul La Graniță/Border, regizat de Ali Abbasi se lansează în cinema pe 2 august Tina lucreaza ca ofițer vamal și in timp ce pasagerii merg pe lungul coridor catre terminal, ea ii privește aproape nemișcata. Și-i adulmeca. Cateodata buzele ii tremura, fruntea ei crestata se incrunta, iar daca ceva anume o agita, maraie. Tina nu e ca toți ceilalți oameni; simte vinovația și rușinea oamenilor, le vede secretele. Dar cand Vore trece prin fața ei intro zi, simțurile ii sunt complet date peste cap. Misterul iși face loc la granița dintre dragoste și datorie și Tina incepe sa caute raspunsuri. La Granița, in regia lui Ali Abbasi a avut premiera la Cannes unde a fost premiat cu… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

