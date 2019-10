Filmul ”Joker”, interzis minorilor. Poliția face razii în cinematografele din Atena Filmul ''Joker'' suscita controverse chiar si la cateva saptamani de la lansarea sa pe ecrane, de data aceasta la Atena unde au fost organizate razii ale politiei in cinematografe pentru a impiedica minorii sa vada acest film atat de laudat, fapt ce a provocat critici atat in interiorul tarii, cat si in afara, scrie Agerpres dupa o relatare EFE. Raziile au avut loc in acest weekend in salile de cinema din Kypseli, un cartier din centrul Atenei, si in Marousi, la periferie, dupa ce doi functionari ai Ministerului Culturii, insarcinati sa vegheze asupra aplicarii acestei interdictii, au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai așteptate filme ale anului, „Joker” a caștigat luna trecuta la Festivalul de Film de la Veneția, marele premiu al galei. Acum a ajuns și in cinematografele romanești, deci putem plonja cu toții in mintea tulbure a acestui personaj legendar. Filmul „Joker” care a starnit nenumarate…

- Rasul lui Joker, personaj interpretat cel mai recent de Joaquin Phoenix, in filmul regizorului Todd Phillips, este o consecința a sindromului pseudobulbar, o tulburare neurologica de care acesta sufera, potrivit People, scrie Mediafax.Lungmetrajul "Joker" a primit premiul Leul de Aur la Festivalul…

- Politia din Los Angeles a anuntat vineri ca isi va spori prezenta in jurul cinematografelor care vor difuza saptamana viitoare filmul "Joker", aflat in centrul unei polemici generate de temerile referitoare la posibilitatea comiterii unor acte de violenta in marja acelor proiectii, informeaza AFP, preluata…

- Politia din Los Angeles a anuntat vineri ca isi va spori prezenta in jurul cinematografelor care vor difuza saptamana viitoare filmul "Joker", aflat in centrul unei polemici generate de temerile referitoare la posibilitatea comiterii unor acte de violenta in marja acelor proiectii, informeaza AFP."Politia…

- Filmul „Joker”, regizat de Todd Phillips, a primit Leul de Aur la Festivalul de Film de la Venetia, din partea unui juriu prezidat de argentinianca Lucrecia Martel. Controversatul regizor Roman Polanski a fost recompensat cu Premiul Juriului pentru pelicula „An Officer and a Spy”, in cadrul ceremonie…

- Filmul 'Joker' in regia lui Todd Phillips a fost distins, sambata seara, cu Leul de Aur, la Festivalul de Film de la Venetia. Iar pelicula 'J'Accuse' al lui Roman Polanski a fost recompensata cu Leul de Argint.

- Filmul "colectiv", un documentar despre incendiul din clubul bucurestean, in urma caruia, acum patru ani, au murit 64 de persoane, a fost prezentat miercuri la Festivalul de la Venetia, in afara competitiei. Premiera a fost precedata de o conferinta de presa, la care au participat, alaturi…

- Actrita Julie Andrews, protagonista unor filme celebre si foarte indragite, precum "Mary Poppins" si "The Sound of Music", a declarat ca se simte "binecuvantata" cu o cariera indelungata si ilustra in cinematografie, luni, in cadrul unei ceremonii in care artista britanica a fost recompensata cu…