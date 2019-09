Stiri pe aceeasi tema

- Filmul ”The Two Popes” în care Anthony Hopkins interpreteaza rolul Papei Benedict XVI a fost prezentat în premiera la Festivalul de Film de la Telluride, în Colorado, Statele Unite. Proiecția a adus elogii interpretarilor oferite pe ecran de Anthony Hopkins pentru rolul…

- „colectiv“, care a avut premiera la Festivalul de Film de la Venetia, a impresionat puternic publicul si criticii straini, prestigiosul cotidian britanic „The Guardian“ incluzandu-l in top trei cele mai bune documentare prezentate in cadrul evenimentului, in timp ce si alte publicatii l-au elogiat.

- „The Joker“, regizat de Todd Phillips, a fost aplaudat in picioare pret de opt minute dupa ce a fost proiectat in premiera la Festivalul de Film de la Venetia, iar multi critici sunt convinsi ca actorul american Joaquin Phoenix (44 de ani), care a trecut prin transformari uluitoare pentru rolul principal,…

- International Black Sea Summer Festival are loc la Constanta in perioada 22 ndash; 25 August 2019. Festivalul va gazdui trei evenimente: o expozitie de pictura, o expozitie de fotografie si Concursul International al Teatrului National de Opera si Balet Oleg Danovski ndash; Gala Premiilor Finalistilor.Publicul…

- Serialul "The Crown" revine la Netflix cu un al treilea sezon si cu nume noi in distributie, incepand din 17 noiembrie, conform unor informatii publicate de Variety. Noua serie a popularului serial despre monarhia britanica o va avea in prim-plan pe laureata cu premiul Oscar, Olivia Colman, in rolul…

- Jennifer Lopez va produce si va interpreta rolul principal in "The Godmother" (Nasa), un film despre viata Griseldei Blanco, o femeie care dupa o copilarie saraca in Columbia a reusit sa-si formeze si sa conduca propriul cartel de droguri, conform publicatiei Variety. Surse care participa la acest proiect…

- A murit actorul Rutger Hauer, cunoscut din roluri precum cel interpretat in ”Blade Runner/ Vanatorul de recompense” dar și din cateva producții pe care le-a filmat in Romania in anii 2000, anunța Variety.

- „Ivana cea Groaznica”, cel de-al doilea lungmetraj regizat de Ivana Mladenovic, va avea premiera mondiala la Festivalul de Film de la Locarno. Pelicula a fost inclusa in secțiunea „Cineasti del...