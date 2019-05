Stiri pe aceeasi tema

- "Hors Normes", noul film al regizorilor Eric Toledano si Olivier Nakache, a fost inclus in selectia oficiala a celei de-a 72-a editii a Festivalului de la Cannes si va inchide evenimentul, urmand sa fie prezentat in cadrul unei proiectii speciale ("Derniere Seance") la Grand Theatre Lumiere, in seara…

- Filmul "As Up To Now", regizat de cineasta Katalin Moldovai, care s-a nascut la Sovata si locuieste in prezent la Budapesta, a fost selectat in sectiunea Cinefondation a Festivalului de la Cannes, au anuntat vineri organizatorii evenimentului. Juriul sectiunii Cinefondation si de scurtmetraje…

- FILM… “La Gomera”, cea mai noua pelicula a regizorului vasluian Corneliu Porumboiu, a fost selectionata in competitia Festivalului de Film de la Cannes. Anuntul a fost facut ieri, 18 aprilie, intr-o conferinta de presa, de Pierre Lescure, presedintele festivalului, si Thierry Fremaux, delegatul general…

- Filmul „La Gomera”, al cincilea lungmetraj de fictiune al lui Corneliu Porumboiu, a fost selectat in competitia celei de-a 72-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, unde va avea premiera mondiala.

- Lungmetraje regizate de Jim Jarmusch, Pedro Almodovar, Jean Pierre și Luc Dardenne, Ken Loach și Corneliu Porumboiu au fost incluse in competiția pentru prestigiosul trofeu Palme d'Or la ediția de anul acesta, a 72-a, a Festivalului de Film de la Cannes, au anunțat, joi, organizatorii evenimentului,…

- Agnes Varda este protagonista afisului oficial al celei de-a 72-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, au anuntat luni organizatorii evenimentului, citati de AFP. In 2018, afisul oficial al festivalului de pe Croazeta prezenta o imagine cu un sarut intre Jean-Paul Belmondo si Anna Karina, preluata…

- Lungmetrajul "Le Daim", regizat de cineastul francez Quentin Dupieux si in a carui distributie se regasesc actorii Adele Haenel si Jean Dujardin, va fi proiectat in deschiderea celei de-a 51-a editii a Quinzaine des Realisateurs (15-25 mai), o sectiune paralela a Festivalului de Film de la Cannes,…

- Institutul Polonez din București și Independența Film prezinta sambata, de la ora 19:00, la Casa de Cultura a Sindicatelor, filmul „Razboiul Rece”, in regia lui Pawel Pawlikowski. Filmul este o poveste de dragoste imposibila, intr-o perioada imposibila. In timpul Razboiului Rece, undeva…