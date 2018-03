Stiri pe aceeasi tema

- Premiul pentru „cel mai bun film” a fost castigat de „120 Battements par minute”, de Robin Campillo, recompensat cu marele premiu al juriului la Cannes in 2017, care, de altfel, a avut și cele mai multe nominalizari la aceasta gala a premiilor Cesar.

- Lungmetrajul animat „The Emoji Movie” a fost desemnat „marele castigator” la cea de-a 38-a editie a premiilor Zmeura de Aur (Razzie Awards) 2018, trofee care recompenseaza cele mai slabe filme si performante actoricesti din anul precedent, informeaza hollywoodreporter.com.„The Emoji Movie” …

- Happy Cinema Buzau pregateste pentru iubitorii de film O duminica de Oscar chiar inainte de decernarea celebrelor premii ale Academiei Americane de Film. Pe 4 martie buzoienii se pot bucura cu doar 11 LEI/BILET de trei dintre filmele nominalizate anul acesta la multiple categorii: Dunkirk, Get Out si…

- Lungmetrajul "120 battements par minute", de Robin Campillo, a fost marele castigator, cu sase trofee, printre care si cel pentru cel mai bun film, la cea de-a 43-a gala a premiilor Cesar - considerate Oscarurile franceze -, care a avut loc vineri seara, la Paris, potrivit Le Monde.

- Actorii Warren Beatty si Faye Dunaway vor prezenta din nou premiul Oscar pentru cel mai bun film, la gala de duminica seara, dupa ce, anul trecut, au provocat o gafa anuntand un castigator gresit al marelui trofeu, potrivit tmz.com.

- Din Matinal DigiFM și pana la Oameni de Colecție am vrut sa luam pulsul cinematrografiei romanești, așa, la cald, dupa un Urs de Aur controversat și pana intr-un Oscar care nu știm ce ne aduce.

- Filmul "Jupiter holdja" ("Jupiter's Moon"), nominalizat pentru marele premiu la Cannes in 2017, regizat de Mundruczo Kornel, va fi prezentat, in avanpremiera in Romania, in deschiderea editiei a VIII-a a Zilelor Filmului Maghiar la Targu Mures, care va avea loc in perioada 28 februarie - 4 martie.…

- Happy Cinema Buzau din Galeria Mall pregateste, pentru iubitorii de film, o duminica de Oscar chiar inainte de decernarea celebrelor premii ale Academiei Americane de Film. Pe 4 martie, buzoienii se pot bucura, cu doar 11 LEI/BILET, de trei dintre filmele nominalizate anul acesta la multiple categorii:…

- Adina Pintilie, regizoarea lungmetrajului „Nu ma atinge-ma / Touch me not”, a primit Ursul de Aur la Festivalul International de Film de la Berlin. Dan Negru s-a aratat dezgustat atat de film, cat și de faptul ca pelicula a fost premiata de un juriu specializat. Codin Maticiuc a reacționat și el, pe…

- Un lungmetraj romanesc a caștigat cel mai important premiu al Festivalului de Film de la Berlin. Pelicula "Touch Me Not" semnata de regizoarea Adina Pintilie a obtinut marele trofeu Ursul de Aur. Filmul pune sub semnul intrebarii ideile preconcepute despre intimitate.

- Cea de-a 68-a editie a galei Festivalului de Film de la Berlin a avut loc sambata seara si s-a incheiat prin decernarea marelui premiu, Ursul de Aur, regizoarei Adina Pintilie, recompensata pentru lungmetrajul "Nu ma atinge-ma".

- Regizorul Guillermo del Toro si producatorul Daniel Kraus au fost dati in judecata pentru plagiat, fiind acuzati ca subiectul filmului "The Shape of Water", nominalizat la Oscar anul acesta, este copiat dintr-o piesa de teatru publicata in 1969 de dramaturgul premiat cu Pulitzer Paul Zindel.

- Filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, a fost marele castigator la gala premiilor industriei de film britanice (BAFTA), unde a fost recompensat cu cinci trofee, inclusiv pentru cel mai bun lungmetraj si cel mai bun...

- Filmul ”Maleficent” le va oferi telespectatorilor Antena 1 sambata, 11 februarie, de la ora 20:00 o poveste clasica Disney, cu prinți, prințese, taramuri magice și creaturi fantastice, care a caștigat noua premii și a avut 41 de nominalizari, printre care și una la premiile Oscar in categoria ”Cele…

- „Foxtrot”, care exploreaza pierderea si datoria militara cu care se confrunta o familie israeliana, este programat sa deschida, pe 13 martie, Festivalul de Film Israelian din Paris. Filmul a fost recompensat cu Leul de Argint, Marele Premiu al juriului, la cea de-a 74-a editie a Festivalului de Film…

- Filmul '120 Battements par minute', in regia lui Robin Campillo, a fost luni seara marele triumfator la cea de-a 23-a editie a Premiilor Lumiere ale cinematografiei franceze, acordate de presa straina si considerate echivalentul francez al Globurilor de Aur, relateaza marti agentiile EFE…

- Filmul horror "Winchester" este singura premiera lansata la nivel national in cinematografele din SUA si Canada in acest sfarsit de saptamana, situatie de care pot profita productiile care deja ruleaza si care isi pot consolida incasarile si pozitiile dominante in boxoffice din aceasta perioada a anului.…

- Filmul „The Bookshop”, regizat de Isabel Coixet, este marele castigator a celei de-a 32-a Gale a Premiilor Goya 2018 care a avut loc sambata seara, la Madrid, fiind recompensat cu premiul pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor si cel mai bun scenariu adaptat, informeaza variety.com.

- Are cele mai multe nominalizari la Oscar, insa aceasta pelicula se afla sub tirul unor acuzatii de plagiat, cu o luna inainte de ceremonia premiilor Academiei Americane de Film Pelicula mexicanului Guillermo del Toro, „The Shape of Water”, despre iubirea dintre o femeie surdo-muta si un om amfibie,…

- Artistul Bruno Mars a fost marele caștigator la gala premiilor muzicale Grammys 2018. Mars a obținut premiul pentru albumul anului. Kendrick Lamar a fost favoritul pentru premiile din categoria muzicii rap.

- Filmul eveniment "120 BPM/batai pe minut&", recompensat cu marele premiu al juriului la Cannes 2017 si care a fost propus de Franta pentru o nominalizare la premiile Oscar, intra în cinematografele din România de astazi.

- Academia Americana de Film a anuntat nominalizarile la premiile Oscar din acest an. Cele mai multe nominalizari – 13 la numar – le-a primit „The Shape of Water”, urmat de „Dunkirk”, care a fost nominalizat la 8 categorii si „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” cu 7 nominalizari. „Darkest Hour”…

- Dupa cinci inele de campion NBA, Kobe Bryant ar putea primi si un Oscar. Filmul sau "Dear Basketball" candideaza la cel mai bun scurtmetraj de animatie. "Dear Basketball" este un film de patru minute realizat ca un ramas bun luat de Kobe Bryant lumii baschetului."Incredibil. Este enorm ca…

- Daniel Day-Lewis se numara intre nominalizatii la categoria „cel mai bun actor in rol principal” a premiilor Oscar 2018, pentru filmelul „Phantom Thread”. La categoria „cel mai bun actor in rol principal” au fost nominalizati Timothee Chalamet, pentru „Call me by your name”, Daniel Day-Lewis, pentru…

- Greta Gerwig si Guillermo del Toro se numara printre nominalizatii categoriei „cel mai bun regizor” a premiilor Oscar 2018, pentru filmele „Lady Bird” si „The Shape of Water”. La categoria „cel mai bun regizor” au fost nominalizati cineastii Christopher Nolan, pentru „Dunkirk”, Jordan Peele, pentru…

- Cea mai veche festivitate dedicata premierii celor mai bune filme, ce au fost lansate pe parcursul unui an, va avea loc in curand. In data de 4 martie 2018, Jimmy Kimmel va rosti numele castigatorilor din fiecare categorie. Evenimentul va avea loc la Teatrul Dolby din Hollywood și Highland Center din…

- Los Angeles, 22 ian /Agerpres/ - Lungmetrajul "Transformers: The Last Knight" conduce plutonul filmelor care au fost nominalizate luni la Zmeura de Aur pentru cele mai proaste pelicule cinematografice ale anului 2017, intr-o lista pe care se regasesc pelicule in care joaca actori premiati cu Oscar,…

- Filmul fantasy "The Shape of Water", in regia lui Guillermo del Toro, a fost recompensat sambata seara cu premiul pentru cel mai bun film la gala Sindicatului Producatorilor Americani (PGA), plecand astfel din pozitia de favorit pentru premiile Oscar, a caror decernare este programata pentru 4 martie,…

- Dorothy Malone, care a castigat un premiu Oscar pentru cea mai buna actrita intr-un rol secundar in filmul 'Written on the Wind' (1956), a murit la Dallas (SUA), la varsta de 92 de ani, relateaza sambata EFE. Burt Shapiro, impresarul actritei, a confirmat vineri decesul lui Dorothy…

- Filmul „120 BPM/batai pe minut”, propunerea Frantei pentru premiile Oscar 2018, in regia lui Robin Campillo, spune povestea unei lupte febrile pentru trezirea membrilor societatii cu privire la problemele grave care o inconjoara, in cazul de fata SIDA. Un film educativ si emotionant, filmul lui Campillo

- Peliculele "The Shape of Water" si "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" s-au numarat joi seara printre marii castigatori ai premiilor Critics' Choice Awards, care recompenseaza cele mai bune filme si seriale din 2017 - consolidandu-si astfel pozitia de favorite la Oscaruri, noteaza site-ul…

- Joi seara a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente de premiere a filmului, Critics’ Choice Awards 2018, un bun indicator pentru cei care au cele mai multe șanse sa caștige un Oscar anul acesta. Așa ca de la eveniment nu puteau lipsi nume importante din industria filmului de la Hollywood,…

- Sindicatul regizorilor americani (Directors Guild of America - DGA) a inclus joi o femeie, un mexican xi o persoanE de culoare pe lista nominalizErilor din 2018 care favorizeazE regizorii tineri xi debutanti, în detrimentul unor cineaxti consacrati precum Steven Spielberg, informeazE Reuters.…

- Filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, cu Frances McDormand si Woody Harrelson in distributie, a fost marele castigator la gala premiilor Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA), care a avut loc vineri seara la Los Angeles.Lungmetrajul regizat de Martin McDonagh…

- Filmul eveniment „120 BPM/batai pe minut”, laureat cu Marele Premiu la Cannes si propunerea Frantei pentru premiile Oscar, va intra in cinematografele din Romania incepand cu 26 ianuarie 2018. Lungmetrajul regizat de Robin Campillo a fost preferatul criticii in perioada festivalului de la Cannes, fiind…

- Cel de-al cincilea lungmetraj semnat de Adrian Sitaru, Fixeur, a avut parte de un turneu de promovare in SUA. Filmul este propunerea Romaniei pentru Gala Premiilor Oscar 2018, la categoria ”cel mai bun film intr-o limba straina alta decat engleza.” Turneul a vizat mai multe locații din California: Santa…

- Filmul horror „Get Out” este nominalizat in categoria „muzical sau comedie” a Globurilor de Aur, ceea ce arunca o noua umbra de indoiala asupra relevanței acestor premii. Organizata de Asociatia Presei...

- Lungmetrajul "God's Own Country", in care actorul roman Alec Secareanu interpreteaza unul dintre rolurile principale, a fost marele invingator la gala British Independent Film Awards (BIFA), ce a avut loc duminica seara la Londra, informeaza variety.com. Sursa foto: God's Own Country…