Filmul-eveniment Leto/O vară rock’n’roll – de vineri pe ecrane Filmul-eveniment al regizorului rus Kirill Serebrennikov, ajunge in cinematografele din București și din alte 15 orașe incepand cu 12 aprilie. Biografie a legendarei trupe Kino expusa cu forța și entuziasm, Leto / O vara rock’n’roll vorbește despre protest, libertate și rezistența prin muzica. Un mix poetic de dragoste și tinerețe, filmul evoca parcursul unei legende a rock-ului sovietic din anii ’80, Viktor Toi (Teo Yoo), realizand astfel un portret de excepție al scenei rock underground din Leningradul acelor ani. Distribuția ii mai include pe Irina Starshenbaum, Roman Bilyk, Anton Adasinsky.… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

