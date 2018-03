Stiri pe aceeasi tema

- Filmul realizatorului mexican Guillermo del Toro, 'The Shape of Water', castigator a patru premii Oscar, a fost lansat in cinematografele chineze cu mai multe scene cenzurate si chiar vesminte...

- Andrei Nastase va fi candidatul Platformei DA pentru primaria Chișinaului. Anunțul facut luni a luat prin surprindere societatea civila care spera ca formațiunea condusa de Nastase și Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), al Maiei Sandu sa propuna un candidat comun, citeaza Agerpres presa moldoveana.…

- Fostul premier italian Matteo Renzi a demisionat din fruntea Partidului Democrat in urma rezultatului slab la alegerile de duminica. El a catalogat infrangerea suferita de partidul sau drept una ”clara”, citeaza Agerpres agențiile internaționale. Partidul Democrat din Italia, formațiune de centru-stanga…

- Autoritațile belgiene au arestat, duminica, opt persoane care locuiau in cartierul Molenbeek. Arestarile au fost facute dupa o serie de perchezitii in cadrul unui „dosar terorist”, a anuntat luni o sursa apropiata anchetei pentru AFP citat de Agerpres . Anchetatorii suspecteaza ca cei opt pregateau…

- Filmarea care surprinde o confruntare intre un tigru și un urs, in India, a devenit virala pe internet, sute de mii de oameni urmarind filmulețul și așteptand sa vada cine va cașiga. Imaginile cu lupta dintre un tigru și o ursoaica buzata care iși apara puiul de pradator au fost surprinse de participanții…

- "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj, la cea de-a 90-a editie a galei Academiei de film americane, care a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles. "The Shape of Water" este marele castigator al galei Oscar 2018, cu patru trofee, celelalte…

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar - cele mai importante trofee ale industriei cinematografice americane - a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles.

- Lungmetrajele nominalizate in 2018 la aceasta categorie a premiilor Oscar au fost „Call Me by Your Name", de Luca Guadagnino, „Darkest Hour", de Joe Wright, „Dunkirk", de Christopher Nolan, „Get Out", de Jordan Peele, „Lady Bird", de Greta Gerwig, „Phantom Thread", de Paul Thomas Anderson, „The Post",…

- Guillermo del Toro a primit premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, pentru lungmetrajul "The Shape of Water", la cea de-a 90-a editie a galei Academiei de film americane, care are loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

- Anul acesta au fost nominalizati: Paul Thomas Anderson, pentru „Phantom Thread", Guillermo del Toro, pentru „The Shape of Water", Greta Gerwig, pentru „Lady Bird", Christopher Nolan, pentru „Dunkirk", si Jordan Peele, pentru „Get Out". Trofeul a fost inmanat de Emma Stone, castigatoarea categoriei „cea…

- La categoria „Cel mai bun film", favorit este „Three Billboard outside Ebbing, Missouri", potrivit caselor de pariuri Superbet (cota 1,96), Fortuna (cota 1,90), BetArena (cota 1,65) si Winner (cota 2,00). Pe cel de-al doilea loc la aceasta categorie, la casele de pariuri mentionate, se situeaza filmul…

- Academia de film americana (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), organizatoarea galei, se afla si sub presiunea de a nu reproduce gafa istorica de anul trecut: in mod eronat, lungmetrajul "La La Land", de Damien Chazelle, a fost anuntat drept castigatorul premiului Oscar pentru cel mai bun…

- Daca ai vazut pelicula din 2006 Labirintul lui Pan, știi la ce sa te aștepți din partea lui Guillermo. El este unul dintre numele care alcatuiesc trioul regizoral mexican de Aur de la Hollywood, alaturi de Alejandro Inarritu și Alfonso Cuaron. Este favorit in cursa Oscarului pentru regie, cu The Shape…

- David Zindel, fiul dramaturgului decedat Paul Zindel, a prezentat in justitie o acuzatie impotriva filmului ''The Shape of Water'', al regizorului mexican Guillermo del Toro, pentru presupusul plagiat al piesei de teatru ''Let Me Hear You Whisper'', scrisa de tatal…

- Regizorul mexican Guillermo del Toro a primit sambata seara, la Los Angeles, cel mai important premiu al Sindicatului regizorilor americani (Directors Guild of America) pentru filmul sau "The Shape of Water", care va fi si marele favorit la cea de-a 90-a ceremonie a Oscarurilor cu 13 nominalizari, informeaza…

- O prima controversa umbreste gala premiilor Oscar 2018, dupa ce Guillermo del Toro, regizorul filmului cu cele mai multe nominalizari, „The Shape of Water“, este acuzat ca a plagiat scenariul dupa o opera semnata de un castigator al prestigiosului premiu Pulitzer.

- Filmul regizat de Guillermo del Toro, "The Shape of Water", este pe primul loc in topul nominalizarilor la premiile Oscar din 2018, intrand in cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai putin de 13 categorii, a anuntat marti Academia americana de film. Povestea de dragoste fantastica dintre o femeie…

- Frances McDormand, protagonista filmului „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, se numara printre nominalizatele la premiul Oscar pentru cea mai buna actrita in rol principal. La categoria „cea mai buna actrita in rol principal” au fost nominalizate Frances McDormand, pentru „Three Billboards…

- Greta Gerwig si Guillermo del Toro se numara printre nominalizatii categoriei „cel mai bun regizor” a premiilor Oscar 2018, pentru filmele „Lady Bird” si „The Shape of Water”. La categoria „cel mai bun regizor” au fost nominalizati cineastii Christopher Nolan, pentru „Dunkirk”, Jordan Peele, pentru…

- „The Post”, regizat de Steven Spielberg, se numara intre productiile care au fost nominalizate la categoria „cel mai bun film” a premiilor Oscar 2018. Alaturi de „The Post”, au mai fost selectate: „Call me by your name”, de Luca Guadagnino, „Darkest Hour”, de Joe Wright, „Dunkirk”, de Christopher…

- Academia de la Hollywood se pregateste sa dezvaluie marti nominalizarile la cea de-a 90-a editie a premiilor Oscar, cele mai relevante premii ale industriei filmului, la care se asteapta ca regizorul mexican Guillermo del Toro sa faca parte dintre favoriti, gratie filmului sau ''The Shape…

- Filmul fantasy "The Shape of Water", in regia lui Guillermo del Toro, a fost recompensat sambata seara cu premiul pentru cel mai bun film la gala Sindicatului Producatorilor Americani (PGA), plecand astfel din pozitia de favorit pentru premiile Oscar, a caror decernare este programata pentru 4 martie,…

- Guillermo del Toro, laureat duminica seara cu Globul de Aur decernat celui mai bun regizor pentru filmul "The Shape of Water", a spus in discursul sau de multumire ca lumea sa imaginara a fost construita in primii 11 ani ai vietii sale, potrivit agerpres.ro. "Monstrii sunt sfintii patroni ai…

