Stiri pe aceeasi tema

- La o saptamana dupa ce a devenit filmul care a ajuns cel mai rapid la incasari de un miliard de dolari in toata lumea, Avengers: Endgame a depașit și pragul de 2 miliarde. Filmul și se afla acum pe locul 2 mondial alaturi de Titanic, care a reușit un record de incasari de aproape 2,2 miliarde... View…

- Productia de succes ''Avengers: Endgame'' a devenit filmul cel mai des mentionat in mesajele publicate pe Twitter, fiind prezent in nu mai putin de 50 de milioane de postari, conform unui anunt publicat de reteaua de socializare, citat vineri de DPA. Machiavelicul Thanos este personajul…

- Filmul „Avengers: Endgame” scrie istorie in box office-ul international, reusind incasari record de 1,2 miliarde de dolari in weekend-ul lansarii in cinematografe, relateaza europafm.ro, care citeaza...

- Mult asteptatul lungmetraj "Avengers: Endgame" a stabilit mai multe recorduri inca de la lansare. Filmul a inregistrat cel mai bun debut din istoria box-office-ului nord-american cu incasari de peste 156 de milioane de dolari in prima zi.

- Lungmetrajul Disney “Captain Marvel”, de Anna Boden si Ryan Fleck, este cea mai recenta productie care se poate lauda cu incasari de peste un miliard de dolari, anunta Variety, citata de Mediafax. Filmul a strans 358 de milioane de dolari ...

- Filmele anului 2019 nu duc lipsa de actiune sau efecte speciale. Deja, cateva pelicule care sunt lansate in noul an se anunta a fi un mare succes la Box Office: Captain Marvel, Dumbo, Avengers: Endgame, noul Godzilla, The Lion King, Frozen ...

- Vanzarile in avans de bilete pentru filmul cu supereroi Marvel ''Avengers: Endgame'' le-au depasit marti pe cele inregistrate in cazul celor mai recente doua pelicule din franciza ''Star Wars'', sumele solicitate in cazul unor bilete revandute pe platforma eBay ajungand…

- Cererea record de bilete in avans pentru pelicula "Avengers: Endgame/ Razbunatorii: Sfarșitul jocului" a cauzat probleme de funcționare pentru site-urile specializate in vanzari din SUA, relateaza variety.com, potrivit Mediafax.Reprezentanții platformei online Fandango au susținut ca toate…