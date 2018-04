Stiri pe aceeasi tema

- O crima oribila a fost comisa in aceasta dupa-amiaza in orasul Stefanesti. Un barbat si-a injunghiat sotia de mai multe ori, dupa care i-a dat foc si a fugit cu o masina impreuna cu copilul in varsta de trei ani. Barbatul a fost prins dupa o ora in casa unor rude. Politia Arges a facut public filmul…

- Un barbat din localitatea Stefanesti din judetul Arges este suspectat ca si-a ucis sotia in varsta de 28 de ani, pe care a injunghiat-o in gat cu un cutit, dupa care a plecat cu copilul lor in varsta de 3 ani. Suspectul a fost gasit de catre politisti la rude si dus la audieri, scrie...

- Caz șocant la Argeș, unde un barbat și-a ucis soția, apoi i-a dat foc și a fugit cu copilul in varsta de trei ani. Dupa ce a comis fapta, Doru Stoianof a intrat in live pe Facebook, unde s-a laudat cu cele facute.

- O noua crima șocanta zguduie Romania. Un barbat și-a omorat soția, i-a dat foc, apoi a fugit cu copilul celor doi, in varsta de numai trei ani. Autoritațile l-au gasit pe suspect, acasa la parinții lui. Baiețelul a ramas in custodia rudelor, iar suspectul a fost dus la audieri, la poliție.

- Un barbat din Argeș a șocat o țara intreaga. Acesta și-a ucis propria soție și a incendiat-o, dupa care a fugit cu propriul copil de numai șapte ani. In prezent, barbatul este cautat de autoritați.

- O noua crima ingrozitoare socheaza Romania.O femeie a fost ucisa si incendiata de sotul sau, iar dupa atac, barbatul a fugit impreuna cu copilul sau de șapte ani. S-a intamplat in judetul Arges. Barbatul este cautut de polițiști. https://www.antena3.ro/actualitate/locale/o-noua-crima-ingrozitoare-socheaza-romania-o-femeie-a-fost-ucisa-si-incendiata-de-sotul-sau-463354.html…

- Crima socanta in Arges. Femeie a fost gasita moarta in localitatea Stefanesti. Aceasta prezenta mai multe taieturi pe corp, dar si arsuri. Principalul suspect este sotul acesteia. Barbatul este de negasit, acesta plecand de acasa impreuna cu fiul lor de numai sapte ani.

- Ministerul de Externe de la Moscova a anuntat ca Rusia a decis sa expulzeze alti peste 50 de diplomati britanici dupa ce Marea Britanie si o serie de tari din intreaga lume, inclusiv Romania, au expulzat peste 150 de oficiali rusi in urma atacului neurotoxic de la Salisbury.

- Rezultatele preliminare ale autopsiilor in cazul triplei crime din Brașov arata Florin Mircea Buliga și-a ucis soția și cei doi copii, in timp ce dormeau. Pe trupurile lor nu au fost gasite urme de autoaparare, ceea ce indica faptul ca nu au putut lupta pentru viața lor.

- Descoperire șocanta in cazul lui Florin Mircea Buliga, barbatul din Brasov care si-a omorat sotia si copiii! Procurorii au decis sa ii se faca analize de sange, iar rezultatul confirma cele mai negre temeri.La audieri, Florin Mircea Buliga a declarat ca este consumator ocazional de droguri,…

- Noi detalii ies la iveala în cazul triplei crime care a îngrozit România. Florin Mircea Buliga (43 de ani) și-a ucis cu sânge rece soția și pe cei doi copii. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Potrivit anchetatorilor, ziua crimei, luni, 26 martie, a început ca…

- Florin Mircea Buliga (43 de ani) s-a prezentat la Politie marti, 27 martie, si a spus ca si-a ucis sotia si pe cei doi copii. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore și audiat. El le-a spus anchetatorilor ca le-a eliberat sufletele victimelor și ca poate comunica telepatic cu ele. Crima odioasa a avut…

- Cazul ucigasului Florin Buliga, brasoveanul care a ingrozit Romania cu fapta lui cutremuratoare e departe de a fi elucidat. Procurorul a facut mai multe declaratii foarte importante cu privire la...

- Psihologul, despre criminalul din Brașov care și-a ucis soția și copiii, apoi s-a autodenunțat. “Acest gen de schimbare totala și criminala de atitudine e ca o avalanșa”, susține Cezar Laurențiu Cioc, explicand apoi ce ar fi putut duce la gestul ingrozitor al barbatului de 43 de ani. O știre teribila…

- Au aparut noi detalii cutremuratoare in cazul triplei crime de la Brașov, unde un tata și-a ucis sotia si cei doi copii, o fata si un baiat cu varste de 18 si, respectiv, 13 ani. Apropiatii sunt...

- O noua știre scandalizeaza opinia publica din Romania, dupa aflarea veștii ca un roman a fost injunghiat de o banda din care faceau partea mai mulți tineri, chiar in fața casei sale. Informația vine in contextul in care, recent, un barbat in varsta de 20 de ani care emigrase in marea Britanie a fost…

- Muzeul Municipal Curtea de Arges in colaborare cu Seminarul Teologic „Neagoe Basarab”, Liceul Tehnologic „Constantin Dobrescu”, Primaria Municipiului Curtea de Arges, Primaria Tigveni va invita pe 26 martie 2018, orele 13.00, la o conferinta ...

- Politistii pitesteni audiaza, joi, un barbat in varsta de 49 de ani din localitatea Mosoaia, cercetat pentru lipsire de libertate in mod ilegal. Politistii au fost anuntati joi de soacra barbatului ca acesta de doua saptamani ii tine sechestrati in casa pe sotia si pe cei patru copii ai lor,…

- O fosta judecatoare din Arges a incercat sa se sinucida, duminica, prin ingerarea unei substante corozive, fiind transportata in stare grava la spital. Ipoteza unei tentative de sinucidere a fost confirmata de un bilet de adio scris de femeia in varsta de 45 de ani, precum si de faptul…

- Potrivit procurorilor care cer arestarea preventiva a educatoarei care si-a ucis fiica de patru ani in baie, oribila crima a avut loc in jurul orei 17.30. Femeia se afla impreuna cu fiica, in baia din locuinta acestora. Copila se spala și se juca in cada, cand mama a impins-o cu capul sub apa pana…

- Rudele infirmierului sinucigaș spun ca au descoperit ca acesta s-a imprumutat din banca cu o suma de 35,000 de lei, bani cu care, cred rudele, a deschis o firma de ingrijiri medicale la domiciliu pentru iubita- asistenta la același spital. Ultima care a vorbit cu barbatul despre aceste lucruri este…

- Ambasadorul Ucrainei în România, Oleksandr Bankov, a vorbit în cadrul unei conferinte de presa despre atacurile care urmau sa aiba loc la doua scoli cu predare în limba româna si le catalogheaza drept încercari provocatorii ale serviciilor speciale din Federația…

- Rechizitoriul procurorilor satmareni in cazul crimei din comuna Apa scoate la iveala lucruri cumplite. Razvan Rentea ar fi planuit sa-si omoare parintii pentru bani. Prezentam mai jos, integral rechizitoriul procurorilor de pe langa Tribunalul Satu Mare: ”Prin procesul verbal din 24.11.2017, I.P.J.…

- Detalii noi in cazul barbatului din Republica Moldova care a ucis-o pe actrița Anastasia Cecati. Alexei Mitachi era unul dintre cei mai cunoscuți medici stomatologi din Chișinau, cabinetul sau fiind frecventat des de vedete sau oameni de afaceri cunoscuți. Sotia lui, in schimb, era un cunoscut model,…

- Detalii noi in cazul barbatului de 34 de ani care si-a omorat sotia de 29 de ani, iar apoi s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din sectorul Telecentru din Chisinau. Acesta lucra in calitate de stomatolog la o clinica privata, iar sotia sa, Anastasia Cecati, era un cunoscut model si actrita in…

- Cu o traditie de peste sase secole, vinul de Stefanesti ajunsese la inceputul anilor 2000 o specie pe cale de disparitie. Gratie insa a trei tineri din localitate pasionati de viticultura, traditia vinificarii in zona a reinviat. Acum, in localitatea argeseana Stefanesti, pe dealul Marcea, in singura…

- Politistii de la Imigrari din Braila au refuzat sa-i prelungeasca unui cetatean albanez sederea in Romania, pe motiv ca acesta a incheiat o casatorie de convenienta cu o braileanca, pe care nici nu o cunostea bine, potrivit informatiilor furnizate luni de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Braila.…

- Curtea Europeana a invitat Guvernul de la Chișinau sa prezinte observații privind refuzul autoritaților din Republica Moldova sa-l pedepseasca pe agresorul unei mame a trei copii, pe masura faptelor. In acest caz a intervenit Asociația Promo-LEX.

- O descoperire macabra a fost facuta in aceasta noapte intr o locuinta din Cumpana, judetul Constanta. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate sa i acorde primul ajutor unui barbat gasit injunghiat. Din pacate cu toate eforturile depuse de cadrele medicale nu…

- Un elev a ramas fara un testicul, dupa ce a fost batut intr-un liceu din Constanța. Adolescentul a fost operat de urgența, insa nu s-a putut recupera in urma loviturii puternice pe care a primit-o in zona inghinala. Revoltați, parinții tanarului l-au dat in judecata pe profesorul de serviciu. Cazul…

- Iulius Spak, fratele lui Traian Spak (sotul Andreei Antonescu, fosta componenta a trupei Andre), a fost condus la audieri, miercuri, 7 februarie 2018, in urma mai multor perchezitii efectuate de politistii din Arges.

- Politistii efectueaza, miercuri dimineata, sase perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Olt si Dolj, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 450.000 de lei, informeaza un comunicat de presa remis de IPJ Arges, scrie…

- Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, Liliana Istrate, a declarat, marti, ca a fost identificat un tanar fara adapost, care a recunoscut ca l-a injunghiat de mai multe ori pe barbatul gasit decedat la sfasitul saptamanii trecute intr-o cladire dezafectata. "Este…

- Sotia soferului care a provocat, sambata dupa-amiaza, un accident pe Bulevardul Dacia, a declarat, luni, la iesirea din spital, ca, inainte de impact, barbatul a crezut ca il fileaza, amenintand-o cu moartea. Dupa accident, femeia a cerut un ordin de protectie. "E barbatul meu, il iubesc,…

- In ianuarie 2018, avocata Nicoleta Popescu a castigat, pentru Vasile Victor Stanciu, un proces intentat statului roman. Omul s-a plans mai intai instantelor din tara ca a fost agresat de politisti, dar justitia din Romania a considerat ca tratamentele degradante aplicate barbatului sunt acceptabile.…

- Unul dintre fratii femeii care a socat Capitala sustine ca nici membri familiei n-au fost scutiti de iesirile agresive. "Ea a vrut sa-l injunghie pe celalalt frate. E foarte violenta de cand a iesit de la puscarie. Ea are si o fetita. A batut-o pe cea mica si a primit ordin de protectie",…

- Un jurist va fi propus de procurori spre arestare preventiva luni dupa amiaza, urmand sa fie dus in fata Tribunalului Iasi, in cazul politistului injunghiat duminica dimineata. Procurorii si politistii sustin ca nu exista date care sa arate ca acesta ar avea vreo legatura cu clanul Cordunenilor, potrivit…

- Sotii Nicoleta si Marius Cristian Botan aveau impreuna doi copii, o fetita in varsta de cinci ani si un baiat de un an si patru luni. Potrivit unor surse judiciare, citate de Romania TV, in acest moment ei se afla in grija unei matusi, insa acest lucru ar putea sa nu fie definitiv. Citeste…

- Victima, Nicoleta Botan, ar fi avut numeroase conflicte cu fostul ei sot, Marius Cristian Botan, motiv pentru care ea obtinuse in instanta un ordin de restrictie pe numele sau. Ca urmare, barbatul fusese evacuat din casa si nu se putea apropia la o distanta mai mica de 200 de metri, atat fata de…

- Barbatul suspectat ca si a injunghiat, vineri, fosta sotie intr o gradinita din Capitala a fost retinut de catre politisti, dupa mai multe ore de audieri, potrivit Romania TV. Urmeaza sa fie prezentat sambata instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Educatoarea a fost transportata…

- Soc in cazul crimei care a cutremurat Bucurestiul. Se pare ca autoritatile ar lua o decizie incredibila. Italianul care a injunghiat mortal un roman a fost ridicat de politisti si dus la audieri, dar e posibil sa fie eliberat.Citește și: Inevitabilul s-a produs! Președintele Klaus Iohannis…

- “€Școala Mamei SAMAS” Pitești aniverseaza, in luna ianuarie 2018, doi ani de la inființare. Componenta de baza in structura Asociației SAMAS – Sanatate pentru Mame și Sugari, “Școala Mamei SAMAS”・este proiectul social de educație pentru sanatate și prevenție, 100% sustenabil, pe care asociația il dezvolta…

- Sandra se bucura din plin de fiecare moment petrecut in vacanta petrecuta in Republica Dominicana, departe de frigul din Romania. Frumoasa sotie a lui Adrian Mutu a profitat de temperaturile ridicate pentru a-si etala abdomenul perfect, la nici sase luni de cand a devenit mamica.

- Specialistii au finalizat ancheta la doi ani de la tragedie, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, ce s-a descoperit in cazul mortii dinamovistului Patrick Ekeng. Conform expertizei oficiale, nu s-au efectuat manevrele care s-ar fi impus pentru salvarea vietii camerunezului,…