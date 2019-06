Stiri pe aceeasi tema

- The Colombian movie "Monos" by Alejandro Landes won the Transilvania Trophy at the TIFF gala on Saturday night at the National Theatre of Cluj-Napoca. The prize worth of EUR 15,000 awards a story of eight teenagers members of a guerilla ring with their hostage hiding in the mountains. The accidental…

- Trofeul Transilvania al Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), in valoare de 15.000 de euro, a revenit, sambata seara, la gala de inchidere de la Cluj-Napoca filmului”Monos”, o producție columbiana din 2019, transmite Mediafax.Denis Cote, membru al juriului TIFF, a declarat,…

- TIFF 2019 a avut loc între 31 mai si 9 iunie, fiind proiectate 220 de filme în întreg orasul pe durata Festivalului International de Film din Transilvania. Cele mai bune filme au fost premiate la final de catre organizatori în cadrul unei ceremonii gazduite de Teatrul National…

- Teatrul National din Cluj-Napoca a gaduit, sambata seara, gala premiilor Festivalului International de Film Transilvania (TIFF) 2019. Trofesul Transilvania a fost castigat de lungmetrajul columbian Monos, in regia lui Alejandro Landes.

- Recompensat cu Premiul special al juriului la Sundance, cel de-al doilea lungmetraj de ficțiune al columbianului Alejandro Landes a fost desemnat castigatorul Trofeului Transilvania la editia TIFF 2019, festival ce are loc intre

- Filmul columbian "Monos", de Alejandro Landes, a castigat Trofeul "Transilvania", la gala TIFF ce a avut loc, sambata seara, la Teatrul National din Cluj-Napoca. Premiul este in valoare de 15.000 de euro. In "Monos", opt membri adolescenti ai unei trupe de gherila si ostatica lor se ascund in munti.…

- Filmele din America de Sud sunt foarte apreciate la TIFF. Dupa ce anul trecut un film din Paraguay a castigat Trofeul Transilvania, acum a venit randul columbienilor. Filmul colmbian Monos, regizat de Alejandro Landes, a fost rasplatit cu marele premiu, sambata, 8 iunie. Landes nu a putut ajunge la…

- Teatrul National din Cluj-Napoca a gazduit, luni seara, Gala Premiilor UNITER 2019, in cadrul careia au fost premiate cele mai bune spectacole ale anului trecut, dar si mari actori ai teatrului romanesc.