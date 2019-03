Filmul “Captain Marvel” a avut premiera saptamana aceasta!

Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Brie Larson, care saptamana aceasta va fi protagonista filmului cu supereroi 'Captain Marvel', va juca rolul principal si va fi producatoarea executiva a unui serial de televiziune despre CIA pentru platforma gigantului tehnologic Apple, relateaza miercuri mass-media americane…

- Cele doua vedete din Capitanul Marvel: Brie Larson și Samuel L. Jackson au cantat piesa celebra cantata de Lady Gaga impreuna cu Bradley Cooper in filmul A star is born. Va spuneam saptamana trecuta ca Brie Larson va juca rolul lui Carol Danvers in filmul Captain Marvel care va fi lansat pe 8 martie…

- Brie Larson va juca rolul lui Carol Danvers in filmul Captain Marvel care va fi lansat pe 8 martie – primul film cu un personaj feminin principal din seria Marvel. Danvers a fost prezentata fanilor pentru prima data in carțile de benzi desenate Marvel in 1968; din cauza unui accident ciudat, ea are…

- Thrillerul „Glass”, cu James McAvoy, Bruce Willis si Samuel L. Jackson in distributie, s-a clasat, pentru al treilea weekend consecutiv, pe primul loc in box office-ul nord-american, scrie news.ro.Filmul regizat de M. Night Shyamalan a generat, in al treilea final de saptamana de la premiera,…

- "Glass", noul thriller semnat de M. Night Shyamalan, cu Bruce Willis, Samuel L. Jackson și James McAvoy, se menține pe primul loc in box office-ul nord-american, pentru al doilea weekend consecutiv, cu incasari de 19 milioane de dolari potrivit boxofficemojo.com, scrie Mediafax.In "Glass",…

- Thrillerul „Glass”, cu James McAvoy, Bruce Willis si Samuel L. Jackson in distributie, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american, cu incasari de 40,5 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com, scrie news.ro.Filmul, cu un buget de productie estimat la 20 de milioane de dolari,…

- Cinema City Ploiești Shopping City Orele de difuzare: 14:30; 17:10; 19:50; 22:30 Genul filmului: Drama, Mister, Ficțiune Cu: Bruce Willis, Anya Taylor-Joy, James McAvoy Regia: M. Night Shyamalan Din „Indestructibilul” (“Unbreakable”), revin Bruce Willis, in rolul lui David Dunn și Samuel L. Jackson,…

- Thrillerele „Glass”, cu James McAvoy, Bruce Willis si Samuel L. Jackson, si „Casa pe care Jack a construit-o”, cu Matt Dillon, se numara intre cele cinci filme care au premiera vineri in Romania. O drama cu accente de thriller, „Papillon”, are de asemenea premiera vineri in cinematografele romanesti....