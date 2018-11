Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda faptului ca nu a reusit sa impresioneze criticii, „Bohemian Rhapsody“, filmul despre viata lui Freddie Mercury si legendara trupa Queen, a reusit sa cucereasca spectatorii, bucurandu-se de incasari uriase in weekend-ul de debut.

- Legenda, muzica, pasiune, geniu. Toate aceste cuvinte descriu ceea ce Freddie Mercury a lasat mostenire, alaturi de trupa Queen. Dupa 33 de ani de la concertul istoric de pe stadionul Wembley, fanii au ocazia unica de a trai muzica lor ca si cum ar fi la concert, la vizionarea „Bohemian Rhapsody” pe…

