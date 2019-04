Filmul "Avengers Endgame" face victime Pe numele ei, Xiaoli, a inceput sa planga in timpul unei scene si a inceput sa respire greu. Tanara a fost dusa de urgenta la spital, dupa ce angajatii salii de cinema au chemat salvarea. Acolo, medicii i-au dat oxigen pentru a-i stabiliza respiratia. "Am vazut ca pacientul respira greu si, potrivit spuselor prietenilor ei (cu care se afla in sala de cinema), plansul a provocat hiperventilatia", a declarat doctorul care a tratat-o pe Xiaoli. Ce este hiperventilația Ce este hiperventilația Hiperventilația sau respirația excesiva reprezinta unul dintre factorii care duc la apariția atacurilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Record absolut de incasari pentru cel mai nou film din seria Avengers. Endgame a adunat 650 de milioane de dolari in 48 de ore dupa lansare, iar estimarile arata ca pana la sfarsitul zilei se va apropia de un miliard de dolari, potrivit digi24.ro.Citește și: Ministrul interimar al Justiției,…

- Sumele transferate de catre locuitorii unei tari bogate spre tara lor de origine mai saraca ar urma sa ajunga la 550 miliarde de dolari in 2019 si vor deveni principala sursa de finantare externa a statelor emergente. Potrivit unui raport al Băncii Mondiale, citat de AFP, 2018 a reprezentat un…

- Sumele transferate de catre locuitorii unei tari bogate spre tara lor de origine mai saraca ar urma sa ajunga la 550 miliarde de dolari in 2019 si vor deveni principala sursa de finantare externa a statelor emergente, a indicat Banca Mondiala, citata de AFP. Institutia financiara a confirmat…

- ''Captain Marvel'', primul film din universul Marvel consacrat unei supereroine, a preluat conducerea box-office-ului nord-american, cu incasari de 153 de milioane de dolari, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations, informeaza AFP.…

- Huawei, directorul financiar al companiei, Meng Wanzhou, fiica fondatorului companiei, așteapta, in Canada, decizia justiției in ceea ce privește extradarea in SUA, transmite The Guardian. Ea este acuzata de frauda bancara și de incalcare a sancțiunilor SUA asupra Iranului. Drept raspuns, in zece…

- Jucatoare romana de tenis Sorana Cirstea si spaniola Sara Sorribes Tormo au fost invinse cu 7-5, 3-6, 10-5 de cuplul Xinyuan Han (China)/Priscilla Hon (Australia), marti, in prima runda a probei de dublu din cadrul turneului de la Indian Wells (125K Series), dotat cu premii totale de 162.480 dolari.…

- Filmul de science-fiction "Alita: Battle Angel" a preluat conducerea box-office-ului nord-american, potrivit cifrelor provizorii date publicitatii duminica de compania specializata Exhibitor Relations si citate de AFP. Cel mai recent film animat de la Fox, despre o tanara cyborg aflata in cautarea…

- Animatia "The Lego Movie 2: The Second Part" a intrat primul loc in box-office-ul nord-american, potrivit cifrelor provizorii date publicitatii duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations si citate de AFP. Filmul, inspirat de faimosul joc de construit, avand drept eroi…