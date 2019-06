Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul Roman Polanski a incheiat productia pentru thrillerul de spionaj „An Officer and a Spy/ J'accuse”, bazat pe romanul omonim al lui Robert Harris, cu Jean Dujardin, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner si Louis Garrel in distributie.

- Productia de succes ''Avengers: Endgame'' a devenit filmul cel mai des mentionat in mesajele publicate pe Twitter, fiind prezent in nu mai putin de 50 de milioane de postari, conform unui anunt publicat, vineri, de reteaua de socializare. Machiavelicul Thanos este personajul care a primit cea mai multa…

- Opereta „Silvia” de E. Kalman va avea loc sambata, de la ora 18.30, in Sala Operei. La Brașov, premiera acesteia a avut loc in iunie 2012. Titlul initial al operetei a fost „Traiasca dragostea”, ea pastrand toata voiosia unei epoci frumoase, cunoscuta sub numele de „La belle epoque”. In conceptia regizoral-scenografica…

- Titlul si numele actorilor din distributia urmatorului film al francizei "James Bond" vor fi dezvaluite joi, in cadrul unui eveniment ce va fi difuzat in direct online, au anuntat miercuri reprezentantii studioului Universal, citati de AFP. Acest anunt va fi facut "in direct, dintr-un spatiu legendar…

- Cel mai recent film cu supereroi, "Shazam!", s-a mentinut pe primul loc in box-office-ul nord-american in acest weekend fara premiere notabile, conform cifrelor provizorii date publicitatii duminica seara de compania de specialitate Exhibitor Relations, citate luni de AFP, potrivit Agerpres. Productia…

- Roger Federer a mai adaugat un titlu la bogata-i zestre (a caștigat Masters-ul de la Miami), performanța cu care a ajuns la cota 101. Jurnaliștii de la ESPN au gasit o modalitate interesanta de a ilustra acest lucru, marele campion elvețian fiind infațișat precum un dalmațian...