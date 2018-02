Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul canadian Xavier Dolan a anuntat duminica seara ca a exclus personajul jucat de actrita americana Jessica Chastain din filmul sau „The death and life of John F Donovan“, informeaza AFP.

- Filmul „The Bookshop”, regizat de Isabel Coixet, este marele castigator a celei de-a 32-a Gale a Premiilor Goya 2018 care a avut loc sambata seara, la Madrid, fiind recompensat cu premiul pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor si cel mai bun scenariu adaptat, informeaza variety.com.

- "120 battements par minute", "Au revoir la-haut" si "Barbara" se numara printre lungmetrajele nominalizate la premiul Cesar pentru cel mai bun film, a anuntat, miercuri, la Paris, L'Academie des Arts et Techniques du Cinema, care decerneaza...

- Filmele "120 battements par minute", o fresca despre primii ani ai epidemiei de SIDA in Franta, si "Au revoir la-haut", o adaptare cinematografica a unui roman dedicat Primului Razboi Mondial, au primit miercuri cate 13 nominalizari la premiile Cesar, cele mai prestigioase recompense atribuite de…

- Filmele "120 battements par minute", o fresca despre primii ani ai epidemiei de SIDA in Franta, si "Au revoir la-haut", o adaptare cinematografica a unui roman dedicat Primului Razboi Mondial, au primit miercuri cate 13 nominalizari la premiile Cesar, cele mai prestigioase recompense atribuite de…

- "120 battements par minute", "Au revoir la-haut" si "Barbara" se numara printre lungmetrajele nominalizate la premiul Cesar pentru cel mai bun film, a anuntat, miercuri, la Paris, L'Academie des Arts et Techniques du Cinema, care decerneaza prestigioasele trofee.

- Gala Premiilor Oscar 2018 se va desfașura pe 4 martie la celebrul Dolby Theatre din Los Angeles. Lista nominalizari Premiile Oscar 2018 Lista cu nominalizarile pentru cea de-a 90-a ediție a premiilor Oscar va fi anunțata marți, 23 ianuarie. Potrivit criticilor de film și publicațiilor de profil, printre…

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", o drama cu accente comice regizata de Martin McDonagh, a câstigat principalul trofeu - "cea mai buna distributie" - la gala de decernare a premiilor atribuite de Sindicatul Actorilor Americani (Screen Actors Guild -…

- GSP.ro prezinta in exclusivitate filmul meciului suspect dintre Dinamo si Aris Limassol, incheiat cu victoria "cainilor", scor 5-0. Dinamo a castigat cu Aris, 5-0, ultimele 4 goluri fiind marcate in 12 minute; Echipa GSP prezenta la meci a sesizat lucruri suspecte referitoare la portarul cipriotilor,…

- Filmul „120 BPM/batai pe minut”, propunerea Frantei pentru premiile Oscar 2018, in regia lui Robin Campillo, spune povestea unei lupte febrile pentru trezirea membrilor societatii cu privire la problemele grave care o inconjoara, in cazul de fata SIDA. Un film educativ si emotionant, filmul lui Campillo

- Pilotul spaniol Carlos Sainz (55 ani) a castigat joi etapa a sasea a Raliului Dakar 2018, desfasurata intre Arequipa si La Paz, capitala Boliviei, devansandu-l cu patru minute pe francezul Stephane Peterhansel, coechipierul sau de la Peugeot, care si-a pastrat prima pozitie in clasamentul general.…

- A TRECUT GRANITELE… Filmul „Stefan cel Mare – 1475”, realizat de Mircea Dragan, in 1975, si filmat partial langa Vaslui, a fost lansat pe DVD in China. Pelicula a fost tradusa, titlurile, rescrise, iar vocile actorilor, dublate in ambele dialecte – mandarin si cantonez. Anuntul a fost facut pe pagina…

- Din fericire, toate persoanele aflate la bord au fost evacuate in siguranta si nimeni nu a fost ranit. Filmul evenimentelor, potrivit informatiilor din aceasta seara: SP-EQG a decolat din Cracovia spre Varsovia, zborul LO3924, in jurul orei locale 18:16. Dupa decolare, pilotii au raportat…

- Iata ca au fost facute publice și nominalizari la BAFTA din 2018 și, fara sa ne surprinda, filmul „The Shape of Water“ este printre favoritele la ravnitele premii, cu nici mai mult, nici mai puțin de 11 nominalizari la cele mai populare categorii. De altfel, filmul regizat de Guillermo del Toro și…

- Filmul “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” si miniserialul de televiziune “Big Little Lies” au dominat, duminica seara, ceremonia de decernare a Globurilor de Aur, cu cate patru statuete.

- Filmul „Bacalaureat", pentru care Cristian Mungiu a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun regizor la Festivalul de Film de la Cannes 2016, a concurat cu „Faces Places", de Agnes Varda, si „120 Battements par minute", de Robin Campillo, potrivit nationalsocietyoffilmcritics.com. Lungmetrajul…

- Lungmetrajul „Bacalaureat” al lui Cristian Mungiu a fost desemnat, sambata seara, cel mai bun film intr-o limba straina de catre National Society of Film Critics.Filmul „Bacalaureat", pentru care Cristian Mungiu a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun regizor la Festivalul de Film…

- Filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, cu Frances McDormand si Woody Harrelson in distributie, a fost marele castigator la gala premiilor Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA), care a avut loc vineri seara la Los Angeles.Lungmetrajul regizat de Martin McDonagh…

- Filmul eveniment „120 BPM/batai pe minut”, laureat cu Marele Premiu la Cannes si propunerea Frantei pentru premiile Oscar, va intra in cinematografele din Romania incepand cu 26 ianuarie 2018. Lungmetrajul regizat de Robin Campillo a fost preferatul criticii in perioada festivalului de la Cannes, fiind…

- Filmul „Star Wars: Ultimii Jedi/ Star Wars: The Last Jedi” s-a mentinut pe primul loc in box office-ul romanesc, cu incasari de 785.564 de lei in zilele de dinaintea Craciunului.Lungmetrajul regizat de Rian Johnson, cu Mark Hamill, Carrie Fisher, John Boyega, Lupita Nyong’o, Kelly Marie Tran,…

- Tanarul regizor Liviu Rotaru iși lanseaza la Chișinau primul sau lungmetraj. Dupa ce s-a facut remarcat prin scurtmetrajele „Umbra" și „Unde pleaca soarele", in toamna acestui an, Liviu și echipa sa au turnat filmul „Povestea", iar maine, 21 decembrie, il va arata publicului la Cineatograful „Odeon"…

- Filmul CRIMEI de la metrou | Cum au avut loc cele doua atacuri. Mesajul SOCANT scris in palma atacatoarei cand a fost gasita Surse judiciare au povestit cum a decurs interventia in seara crimei de la metrou, mentionand ca tatal primei victime a sunat la 112 la aproximativ 30 de minute dupa atac,…

- Filmul ''Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'' si serialul ''Big Little Lies'' au obtinut cele mai multe nominalizari pentru cea de-a 24-a editie a premiilor decernate de Sindicatul actorilor americani (Screen Actors Guild Awards), care va avea loc pe 21 ianuarie, potrivit Reuters si Hollywood…

- Nici nu se termina bine anul ca incepe asa-numitul "sezon al Oscarurilor". Veti spune ca faimoasele premii sunt abia in martie. Corect, dar pana atunci avem cateva gale foarte importante, care intotdeauna ne dau indicii despre favoriti.

- Filmul horror „Get Out” este nominalizat in categoria „muzical sau comedie” a Globurilor de Aur, ceea ce arunca o noua umbra de indoiala asupra relevanței acestor premii. Organizata de Asociatia Presei...

- Filmul "Shape of Water", regizat de Guillermo del Toro, domina nominalizarile la editia din 2018 a Globurilor de Aur cu nu mai putin de sapte nominalizari, relateaza AFP. La editia din acest an categoriile dedicate actorilor sunt pline de vedete de prim-plan, dintre care multe sunt deja laureate…

- Filmul "The Shape of Water", regizat de Guillermo del Toro, domina nominalizarile la ediția din 2018 a Globurilor de Aur, cu nu mai puțin de șapte nominalizari, relateaza AFP și Reuters. La ediția din acest an categoriile dedicate actorilor sunt pline de vedete de prim-plan, dintre care…

- Filmul "Shape of Water", regizat de Guillermo del Toro, domina nominalizarile la ediția din 2018 a Globurilor de Aur cu nu mai puțin de șapte nominalizari, relateaza AFP. La ediția din acest an categoriile dedicate actorilor sunt pline de vedete de prim-plan, dintre care multe sunt deja…

- Filmul "Shape of Water", regizat de Guillermo del Toro, domina nominalizarile la ediția din 2018 a Globurilor de Aur, cu nu mai puțin de șapte nominalizari, relateaza AFP. La categoria cel mai bun film de drama au fost nominalizate filmele "Call Me By Your Name",…

- Lungmetrajul "God's Own Country", in care actorul roman Alec Secareanu interpreteaza unul dintre rolurile principale, a fost marele invingator la gala British Independent Film Awards (BIFA), ce a avut loc duminica seara la Londra, informeaza variety.com. Sursa foto: God's Own Country…

- George Taranu, auriculoterapeut si specialist in combaterea adictiilor prin medicina alternativa, descrie procedura de 15 minute prin care numerosi romani au reusit sa scape de viciul fumatului.

- "Coco", aventura unui mic mexican pasionat de muzica printre spirite de Sarbatoarea Morților, ii dovedește pe supereroii din "Justice League" pentru a doua saptamana consecutiva, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de societatea specializata Exhibitor Relations, relateaza…

- Iesenii asteapta din iulie punerea in practica a promisiunii de implementare a unui sistem modern de ticketing. Ei sperau sa poata cumpara cat de curand bilete de autobuz valabile 90 de minute si sa poata beneficia de abonamente unice de transport, insa mai au de rabdat cateva luni bune. Cea mai apropiata…

- Marți seara a avut loc marea finala a emisiunii "Chefi la cutite". Cei trei chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu si Catalin Scarlatescu au trecut prin clipe de tensiune si au trait, cu siguran...

- "Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei, intrunit in ședința din 27 noiembrie a.c., a luat act de declarațiile publice ale domnului Mihai Tudose, Prim-ministru al Guvernului Romaniei, in legatura cu activitatea Bancii Naționale. In continuarea bunei colaborari instituționale existente,…

- Gaz Metan Medias a terminat la egalitate cu FC Voluntari, 1-1 (0-0), duminica, pe teren propriu, in cadrul etapei a 19-a a Ligii I de fotbal. Bojan Golubovic (72) a deschis scorul pentru Gaz Metan, dar...

- Fiul unui reputat chirurg din Oradea și-a ucis prietenul cu lovituri de ciocan, iar motivul crimei e incredibil. Prins la 12 zile dupa comiterea faptei, asasinul a marturisit marți: „Aveam divergențe in legatura cu concepțiile despre viața și religie”.

- Un accident rutier a avut loc in azi la ora 00,30 pe DN 18, localitatea Vadu Izei la ieșirea spre Baia Mare. Din primele informații, transmise de ISU Maramureș, in urma accidentului a rezultat o victima. La fața locului s-au deplasat echipaje ale poliției și ambulanței. Vom reveni cu noi informații.…

- De ce ai nevoie pentru cartofi fondanți 2 linguri ulei 4 cartofi sare piper 3 linguri unt 3 caței de usturoi 4 crenguțe cimbru 100 ml supa de pui 100 ml vin alb sare grunjoasa, pentru decor Cum se prepara cartofii fondanți…

- Jesus del Cerro ne prezinta HAWAII, o poveste despre cum sa ajungi la o mostenire de 3 milioane de dolari intr-o vreme cand un singur dolar detinut in casa era motiv sa-ti pierzi libertatea pe viata.

- Președintele Partidului Unitații Naționale, Anatol Șalaru, a comentat fimul lansat aseara de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, și care este intitulat „Istoria Moldovei". Șalaru a facut haz de distribuția cinematografica, afirmand ca Dodon „s-a apucat de reinviat fantomele istoriei sovietice".…

- Directorul medical al Serviciului Judetean de Ambulanta Olt, Madalina Deloreanu, a declarat ca pe data de 11 noiembrie, in jurul orei 18.00, a fost facut un apel pe 112 pentru un barbat din Corabia, in varsta de 43 de ani, care se simtea rau. La fata locului s-a deplasat un echipaj de Ambulanta,…

- Cantarețul pop canadian Shawn Mendes, recompensat la trei categorii de premii, inclusiv la secțiunea "cel mai bun artist", a fost marele invingator la cea de-a 24-a ediție a galei MTV Europe Music Awards (EMA), care a avut loc duminica seara la Londra, informeaza AFP. În…

- Trei zboruri TAROM vor inregistra, vineri, intarzieri cuprinse intre 45 de minute si o ora si 45 de minute in urma reprogramarii, din motive tehnice, a cursei Bruxelles - Bucuresti, informeaza compania pe propria pagina de Internet.

- Cine este Nahuel Perez Biscayart? Intrebarea era pe buzele tuturor la sfarșitul proiecției filmului "120 battements par minute" (prescurtat BMP) la Cannes, pe 20 mai, scria Le Monde, intr-un portret dedicat actorului de 31 de ani. Nativ din Buenos Aires, el il interpreteaza pe Sean, personajul principal…

- Cine este Nahuel Perez Biscayart? Intrebarea era pe buzele tuturor la sfarșitul proiecției filmului "120 battements par minute" (prescurtat BMP) la Cannes, pe 20 mai, scria Le Monde, intr-un portret dedicat actorului de 31 de ani, nativ din Buenos Aires, care-l interpreteaza pe Sean, personajul…