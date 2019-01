Stiri pe aceeasi tema

- Filmele "The Favourite", de Yorgos Lanthimos, si "Roma", de Alfonso Cuaron, au primit cate zece nominalizari la cea de-a 91-a editie a galei Oscar, care va avea loc pe 24 februarie, la Los Angeles.

- Filmul ''The Favourite'', o drama regala cu accente comice regizata de Yorgos Lanthimos, a castigat patru premii la gala London Film Critics' Circle, organizata duminica seara la Londra, insa pelicula ''Roma'', de Alfonso Cuaron, a obtinut cele mai importante doua…

- Filmele „Green Book”, de Peter Farrelly, si „A Star is Born”, de Bradley Cooper, se numara intre principalii candidati la premiile Oscar 2019, potrivit unor formule matematice pe baza carora au fost facute predictii privind nominalizarile la categoriile principale.Citește și: BCR confirma…

- Povestea celei de-a 76-a editii a Globurilor de Aur a fost marcata in profunzime de echilibrul perfect intre muzica si film, datorita nominalizarilor primite de productii cinematografice precum „A Star Is Born” si „Bohemian Rhapsody”. In cadrul galei de decernare a premiilor, piesa-fenomen, „Shallow”…

- Globurile de Aur 2019 au venit cu o surpriza. In ciuda predicțiilor ca filmul „A Star Is Born” al lui Bradley Cooper, in care actorul, regizor și scenarist, face pereche cu Lady Gaga, ar fi marele favorit, pelicula a plecat acasa doar cu premiul pentru cel mai bun cantec („Shallow”). In schimb, Rami…

- GLOBURILE DE AUR 2019. „Green Book”, de Peter Farrelly, a primit 3 Globuri de Aur („cea mai buna comedie”, „cel mai bun actor in rol secundar” si „cel mai bun scenariu”), iar „Bohemian Rhapsody”, de Bryan Singer, si „Roma” al lui Alfonso Cuaron au primit cate doua trofee. Filmul despre ascensiunea…

- Drama muzicala ''A Star Is Born" si pelicula regizorului mexican Alfonso Cuaron "Roma" sunt cotate cu cele mai mari sanse la editia din 2019 a Globurilor de Aur, care inaugureaza sezonul premiilor de la Hollywood si anticipeaza mult ravnitele premii Oscar, asteptate la sfarsitul lunii februarie,…

- Lady Gaga a susținut un concert, pe 28 decembrie, la Park Theater din Las Vegas, SUA. Ea a interpretat pentru prima oara in fața publicului melodia „Shallow”. Piesa care apare pe coloana sonora a filmului „A Star Is Born” și pe care Lady Gaga o interpreteaza alaturi de actorul Bradley Cooper, a emoționat-o…