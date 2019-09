Filmele platformei de streaming Apple ar putea fi lansate in cinematografe

Stiri pe aceeasi tema

- Netflix atinsese la inceputul lunii iulie maxime record, o pierdere neasteptata la nivelul utilizatorilor si competitia din ce in ce mai ridicata din piata de streaming au determinat ca actiunile Netflix sa scada dramatic si sa inchida sedinta de luni la 295,92 dolari, la o capitalizare bursiera…

- Plecarea CEO-ului a avut loc marti, ziua in care gigantul californian al tehnologiei a anuntat ca noua sa platforma Apple TV+ va fi disponibila in lume din 1 noiembrie, inainte de lansarea Disney+, care va fi accesibila din 12 noiembrie in Statele Unite, Canada si Olanda. Apple a prezentat saptamana…

- Actiunile Netflix și Disney au scazut dupa anuntul facut de Apple privind lansarea propriului serviciu de streaming, anunța Bloomberg preluat de mediafax.Apple a anuntat marti seara, in cadrul evenimentului de lansare a noilor iPhone-uri, ca va lansa si un serviciu de streaming, Apple TV+,…

- Apple a prezent, marti, trei noi modele de iPhone – iPhone 11, iPhone 11 Pro si iPhone 11 Pro Max, dar si noul serviciu de streaming Apple TV Plus, in cadrul unui eveniment organizat la Steve Jobs Theater, sala de conferinte a noului sediu al companiei. iPhone 11, 11 Pro si 11 Pro Max…

- Apple a anuntat marti ca serviciul de streaming TV va fi lansat pe 1 noiembrie, la un pret de 4,99 de dolari pe luna, gigantul industriei de tehnologie marcand un moment de cotitura, de la care se va axa pe servicii la fel de mult ca pe productia de hardware si de software, transmite Reuters.Apple…

- Serviciul de streaming Disney+ va fi disponibil in toate pietele majore in decurs de doi ani de la lansarea din 12 noiembrie 2019 potrivit news.roCompania Disney va lansa serviciul de streaming pe 12 noiembrie in Statele Unite, Canada si Olanda, iar o saptamana mai tarziu, pe 19 noiembrie,…

- Au trecut 40 de ani de la prima foaie de calcul din lume, realizata cu ajutorul calculatorului, scriu jurnaliștii de la The Wall Street Journal. ”Iți amintești VisiCalc, prima foaie de calcul din lume? A fost prima aplicație a ucigașului, scanteia pentru succesul timpuriu al lui Apple și…