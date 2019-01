Filmele lunii ianuarie 2019

Serenity. Calmul dinaintea furtunii. Povestea misterioasa a unui capitan de vas de pescuit, al carui trecut e pe cale sa-i distruga viața liniștita pe o insula caribiana, și sa-l arunce intr-o noua realitate in care nimic nu este ce pare a fi. Protagoniștii acestui thriller sunt laureații cu Oscar Matthew McConaughey (Interstellar, Wolf of Wall Street, Dallas Buyers Club) și Anne Hathaway (Interstellar, Les Miserables, The Dark Knight Rises). 2. The Upside. Un infractor proaspat eliberat (Kevin Hart) leaga o prietenie ciudata cu un miliardar paralizat (Bryan Cranston). 3. A Dog’s Way Home. Odiseea…