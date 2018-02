Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul a trimis cosuri cu sampanie si caviar realizatorilor Guillermo del Toro, Christopher Nolan, Greta Gerwig, Jordan Peele si Paul Thomas Anderson, nominalizati la categoria cel mai bun regizor

- Regizorul mexican Guillermo del Toro a primit sambata seara, la Los Angeles, cel mai important premiu al Sindicatului regizorilor americani (Directors Guild of America) pentru filmul sau "The Shape of Water", care va fi si marele favorit la cea de-a 90-a ceremonie a Oscarurilor cu 13 nominalizari, informeaza…

- Cineastul mexican Guillermo del Toro a primit premiul pentru cea mai buna regie, pentru lungmetrajul "The Shape of Water", la gala Sindicatului regizorilor americani (Directors Guild of America, DGA), care a avut loc sambata seara, informeaza Variety.

- O prima controversa umbreste gala premiilor Oscar 2018, dupa ce Guillermo del Toro, regizorul filmului cu cele mai multe nominalizari, „The Shape of Water“, este acuzat ca a plagiat scenariul dupa o opera semnata de un castigator al prestigiosului premiu Pulitzer.

- Are cele mai multe nominalizari la Oscar, insa aceasta pelicula se afla sub tirul unor acuzatii de plagiat, cu o luna inainte de ceremonia premiilor Academiei Americane de Film Pelicula mexicanului Guillermo del Toro, „The Shape of Water”, despre iubirea dintre o femeie surdo-muta si un om amfibie,…

- Premiile Oscar se vor decerna pe 4 martie 2018. Filmul regizat de Guillermo del Toro, “The Shape of Water”, este pe primul loc in topul nominalizarilor la premiile Oscar din 2018, intrand in cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai putin de 13 categorii, a anuntat marti Academia americana de film.…

- Au fost anunțate nominalizarile pentru premiile Oscar 2018. Anul acesta, pelicula lui Guillermo del Toro, „The Shape of Water”, pare a fi preferata specialiștilor Academiei Americane de Film, fiind nominalizata la 13 categorii. In randul actorilor nominalizați se regasesc nume mari ale cinematografiei…

- Filmul regizat de Guillermo del Toro, "The Shape of Water", este pe primul loc in topul nominalizarilor la premiile Oscar din 2018, intrand in cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai putin de 13 categorii, a anuntat marti Academia americana de film. Povestea de dragoste fantastica dintre o femeie…

- Pelicula „The Shape of Water”, regizata de Guillermo del Toro, a primit cele mai multe nominalizari pentru cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar, respectiv 13. Acestea includ categoriile „cel mai bun regizor”, „cea mai buna actrita in rol principal” si „cel mai bun film”. In plutonul imediat…

- „The Shape of Water”, filmul lui Guillermo del Toro, este lider la capitolul nominalizari. Pelicula a fost intrat, printre altele, in cursa pentru „Cel mai bun film” și „Cel mai bun regizor. Desigur, din urma vin filme apreciate de critici, precum „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”,…

- Filmul regizat de Guillermo del Toro, "The Shape of Water", este pe primul loc in topul nominalizarilor la premiile Oscar din 2018, intrand in cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai putin de 13 categorii, a anuntat marti Academia americana de film. Povestea de dragoste fantastica dintre…

- Frances McDormand, protagonista filmului „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, se numara printre nominalizatele la premiul Oscar pentru cea mai buna actrita in rol principal. La categoria „cea mai buna actrita in rol principal” au fost nominalizate Frances McDormand, pentru „Three Billboards…

- Greta Gerwig si Guillermo del Toro se numara printre nominalizatii categoriei „cel mai bun regizor” a premiilor Oscar 2018, pentru filmele „Lady Bird” si „The Shape of Water”. La categoria „cel mai bun regizor” au fost nominalizati cineastii Christopher Nolan, pentru „Dunkirk”, Jordan Peele, pentru…

- „The Post”, regizat de Steven Spielberg, se numara intre productiile care au fost nominalizate la categoria „cel mai bun film” a premiilor Oscar 2018. Alaturi de „The Post”, au mai fost selectate: „Call me by your name”, de Luca Guadagnino, „Darkest Hour”, de Joe Wright, „Dunkirk”, de Christopher…

- Pelicula „The Shape of Water”, regizata de Guillermo del Toro, a primit cele mai multe nominalizari pentru cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar, la care Libanul se afla pentru prima data in cursa pentru „cel mai bun film intr-o limba straina alta decat engleza”.Lungmetrajul lui del…

- Alaturi de „The Post", au mai fost selectate: „Call me by your name", de Luca Guadagnino, „Darkest Hour", de Joe Wright, „Dunkirk", de Christopher Nolan, „Get Out", de Jordan Peele, „Lady Bird", de Greta Gerwig, „Phantom Thread", de Paul Thomas Anderson, „The Shape of Water", de Guillermo del Toro,…

- S-au aflat filmele nominalizate de Academia Americana de Film pentru premiile Oscar 2018. Marii caștigatori vor fi aflați in cadrul galei de premiere din 4 marie. Filmul cu cele mia multe nominalizari este The Shape of Water, care poate caștiga 13 premii, scrie libertatea.ro.

- "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, si "The Post", de Steven Spielberg, se numara printre cele 9 lungmetraje nominalizate la editia de anul acesta a premiilor Oscar, care vor fi decernate pe 4 martie, la Los Angeles.

- Filmul regizat de Guillermo del Toro, "The Shape of Water" este pe primul loc în topul nominalizErilor la premiile Oscar din 2018, intrând în cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai putin de 13 categorii, informeazE AFP xi Reuters. Ceremonia de nominalizare la premiile…

- Au fost dezvaluite nominalizarile la Premiile Oscar din 2018. Pe lista se regasesc filmele Dunkirk, The Shape of Water și Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, dar și actori precum Thymothee Chalamet, Daniel Day-Lewis și Denzel Washington.

- Lungmetrajul fantasy "The Shape of Water", de Guillermo Del Toro, a primit premiul pentru cel mai bun film (Darryl F. Zanuck Award) la editia de anul acesta a galei Sindicatului producatorilor americani (Producers Guild of America, PGA), potrivit Variety....

- Academia de la Hollywood se pregateste sa dezvaluie marti nominalizarile la cea de-a 90-a editie a premiilor Oscar, cele mai relevante premii ale industriei filmului, la care se asteapta ca regizorul mexican Guillermo del Toro sa faca parte dintre favoriti, gratie filmului sau ''The Shape…

- Filmul fantasy "The Shape of Water", in regia lui Guillermo del Toro, a fost recompensat sambata seara cu premiul pentru cel mai bun film la gala Sindicatului Producatorilor Americani (PGA), plecand astfel din pozitia de favorit pentru premiile Oscar, a caror decernare este programata pentru 4 martie,…

- "Star Wars: The Last Jedi" conduce in topul nominalizarilor pentru premiile Empire, acordate de revista britanica de film cu acelasi nume in urma votului cititorilor, avand sanse de castig la noua categorii, relateaza vineri AGERPRES, citand Press Association. Citeste si: Romanii cu credite…

- Peliculele "The Shape of Water" si "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" s-au numarat joi seara printre marii castigatori ai premiilor Critics' Choice Awards, care recompenseaza cele mai bune filme si seriale din 2017 - consolidandu-si astfel pozitia de favorite la Oscaruri, noteaza site-ul…

- Sindicatul regizorilor americani (Directors Guild of America - DGA) a inclus joi o femeie, un mexican xi o persoanE de culoare pe lista nominalizErilor din 2018 care favorizeazE regizorii tineri xi debutanti, în detrimentul unor cineaxti consacrati precum Steven Spielberg, informeazE Reuters.…

- Cineastul Guillermo del Toro, recompensat duminica seara cu Globul de Aur la categoria "cel mai bun regizor" pentru filmul "The Shape of Water", care a primit marti si 12 nominalizari la premiile BAFTA, spune ca universul lui imaginar s-a construit in timpul primilor 11 ani din viata sa, informeaza…

- Cineastul Guillermo del Toro, recompensat duminica seara cu Globul de Aur la categoria "cel mai bun regizor" pentru filmul "The Shape of Water", care a primit marti si 12 nominalizari la premiile BAFTA, spune ca universul lui imaginar s-a construit in timpul primilor 11 ani din viata sa, informeaza…

- Iata ca au fost facute publice și nominalizari la BAFTA din 2018 și, fara sa ne surprinda, filmul „The Shape of Water“ este printre favoritele la ravnitele premii, cu nici mai mult, nici mai puțin de 11 nominalizari la cele mai populare categorii. De altfel, filmul regizat de Guillermo del Toro și…

- Filmul „The Shape of Water“, regizat de Guillermo del Toro, a primit cele mai multe nominalizari la premiile BAFTA 2018, in timp ce „God’s Own Country“, in care unul dintre rolurile principale este interpretat de actorul roman Alec Secareanu, concureaza la categoria Cel mai bun film britanic.

- Prezentam mai jos lista castigatorilor celei de-a 75-a editii a galei Globurilor de Aur, organizata duminica seara, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, de Asociatia presei straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA). Drama "Three Billboards Outside Ebbing,…

- Prezentam mai jos lista castigatorilor celei de-a 75-a editii a galei Globurilor de Aur, organizata duminica seara, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, de Asociatia presei straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA). Drama „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, de…

- Guillermo del Toro, laureat duminica seara cu Globul de Aur decernat celui mai bun regizor pentru filmul "The Shape of Water", a spus in discursul sau de multumire ca lumea sa imaginara a fost construita in primii 11 ani ai vietii sale, potrivit agerpres.ro. "Monstrii sunt sfintii patroni ai…

- Guillermo del Toro, laureat duminica seara cu Globul de Aur decernat celui mai bun regizor pentru filmul "The Shape of Water", a spus în discursul sau de multumire ca lumea sa imaginara a fost construita în primii 11 ani ai vietii sale. "Monstrii sunt sfintii patroni ai minunatelor…

- Guillermo del Toro a fost desemnat cel mai bun regizor, pentru filmul "The Shape of Water", la cea de-a 75-a editie a galei Globurilor de Aur, organizata de Asociatia presei straine de la Hollywood duminica seara, la Los Angeles.

- La aceeasi categorie de premii, care au fost decernate sambata seara, au mai fost nominalizate lungmetrajele "Faces Places", de Agnes Varda, si "BPM (Beats Per Minute)", de Robin Campillo."Bacalaureat" spune povestea lui Romeo Aldea, medic intr-un oras mic din Transilvania, care depune…

- Hollywood-ul se pregateste de o ceremonie a Globurilor de Aur, care lanseaza in mod traditional sezonul premiilor din cinema, dominata la capitolul nominalizari de productiile "The Shape of Water" si "The Post", iar la modul general de atmosfera creata in capitala mondiala a filmului de afacerea…

- "The Shape of Water" si "Logan" se numara printre lungmetrajele nominalizate la categoria "cel mai bun scenariu original", respectiv "cel mai bun scenariu adaptat" la premiile decernate de Sindicatul scenaristilor americani (Writers Guild of America, WGA), informeaza AFP.

- Thrillerul fantasy "The Shape of Water" si drama "Call Me by Your Name" sunt printre filmele nominalizate la editia din 2018 a Premiilor Sindicatului Scenaristilor (Writers Guild Awards, WGA), au...

- Thrillerul fantasy "The Shape of Water" si drama "Call Me by Your Name" sunt printre filmele nominalizate la editia din 2018 a Premiilor Sindicatului Scenaristilor (Writers Guild Awards, WGA), au anuntat joi organizatorii, citati de DPA. "The Shape of Water", cu un scenariu…

- New Yorkul devine un oras sigur potrivit bilantulului dat publicitatii de Police Department NY. Doar 285 de crime in 2017, un nou record dupa zeci de ani de teroare. Este nivelul cel mai scazut de mai bine de 60 de ani. In anii 90 varful a fost de 2.245 persoane asasinate. Imaginea unui oras violent…

- Anul 2017 a fost dominat de o serie de producAii cinematografice surprinzAƒtoare AYi originale, care, ieAYind mult din tipare, au reuAYit sAƒ se impunAƒ la marile festivaluri europene: o peliculAƒ despre o dragoste oniricAƒ ("On Body and Soul") a triumfat la BerlinalAƒ, o comedie cu accente de satirAƒ…

- Lungmetrajul "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, a primit cele mai multe nominalizari - sapte - la premiile Globul de Aur 2018, in timp ce productia HBO "Big Little Lies" conduce in categoriile dedicate televiziunii, cu sase selectii,...

- Anul 2017 a fost dominat de o serie de producții cinematografice surprinzatoare și originale, care, ieșind mult din tipare, au reușit sa se impuna la marile festivaluri europene: o pelicula despre o dragoste onirica ("On Body and Soul") a triumfat la Berlinala, o comedie cu accente de satira ("The Square")…

- Nici nu se termina bine anul ca incepe asa-numitul "sezon al Oscarurilor". Veti spune ca faimoasele premii sunt abia in martie. Corect, dar pana atunci avem cateva gale foarte importante, care intotdeauna ne dau indicii despre favoriti.

- LISTA COMPLETA A FILMELOR NOMINAIZATE LA GLOBURILE DE AUR 2018: Cel mai bun film categoria drama: "Call Me By Your Name", "Dunkirk", "The Post", "Shape of Water", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", potrivit Agerpres. Cel mai bun film categoria musical sau comedie: "The Disaster Artist", "Get…

- Filmul „Shape of Water”, pentru care regizorul mexican Guillermo del Toro a fost premiat anul acesta la Festivalul de la Venetia cu Leul de Aur, a primit cele mai multe nominalizari la Globurile de Aur 2018

- Filmul "The Shape of Water", regizat de Guillermo del Toro, domina nominalizarile la ediția din 2018 a Globurilor de Aur, cu nu mai puțin de șapte nominalizari, relateaza AFP și Reuters. La ediția din acest an categoriile dedicate actorilor sunt pline de vedete de prim-plan, dintre care…

- Lungmetrajul "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, a primit cele mai multe nominalizari - sapte - la premiile Globul de Aur 2018, in timp ce productia HBO "Big Little Lies" conduce in categoriile dedicate televiziunii, cu sase selectii, informeaza hfpa.org.

- Filmul "Shape of Water", regizat de Guillermo del Toro, domina nominalizarile la ediția din 2018 a Globurilor de Aur, cu nu mai puțin de șapte nominalizari, relateaza AFP. La categoria cel mai bun film de drama au fost nominalizate filmele "Call Me By Your Name",…