Filmele din competitia Cannes 2019 ajung pe marile ecrane din Romania Lungmetraje realizate de cineasti precum Pedro Almodovar, fratii Dardenne, Ken Loach si Elia Suleiman, selectate in competitia oficiala a celei de-a 72-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, vor fi aduse in Romania de Independenta Film.



Independenta Film, casa de distributie care promoveaza filme independente de referinta, de nisa sau castigatoare ale unor premii internationale prestigioase, va aduce pe ecranele din Romania in lunile urmatoare unele dintre cele mai asteptate titluri din competitia oficiala de la Cannes 2019: "Pain and Glory" / "Dolor y gloria", in regia lui Pedro…

