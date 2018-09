Filmele care domină topurile: recomandările din box-office

Pentru a doua saptamana, „Calugarița. Misterul de la manastire” – The Nun este in continuare lider de box-office, cu incasari totale de peste 913 mii dolari. Aproximativ 45,6 mii de spectatori au vazut deja pelicula horror, și se pare ca și in continuare „Calugarița. Misterul de la manastire” va fi preferata publicului.

Al doilea film in box-office este „Predatorul” – The Predator. Filmul este in prima saptamana de box-office și a adunat peste 33 mii spectatori.

„O simpla favoare” – A Simple Favor este al treilea film din box-office. Alte filme din top zece… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

