Actorul Rami Malek, laureatul Oscarului pentru interpretare cu rolul legendarului rocker Freddie Mercury, din filmul dedicat trupei Queen ''Bohemian Rhapsody'', a parcurs un drum lung pana la acest succes rasunator, potrivit unui interviu publicat in Las Vegas Review Journal.



Nu cu foarte multi ani in urma, actorul, acum in varsta de 37 de ani, dormea pe canapea din bucataria unui prieten. Dupa ce s-a intors la Los Angeles, in casa parintilor sai, s-a angajat la un fast-food local, a povestit actorul.



"Daca zaream prin geamul de la drive-in pe cineva care…