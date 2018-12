Stiri pe aceeasi tema

- Creatorul unora dintre cle mai cunoscute personaje de benzi desenate Marvel, Stan Lee, a murit luni, la vârsta de 95 de ani.Legendarul scriitor de benzi desenate american Stan Lee este responsabil pentru apariția unora dintre cele mai cunoscute personaje din catalogul companiei…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat sambata la Paris ca SUA doresc ''o Europa puternica'' si sunt dispuse sa-si ajute aliatul, dar Europa trebuie sa fie corecta atunci cand vine vorba de impartirea sarcinii privind apararea, relateaza agentia Reuters, informeaza Agerpres.''Dorim…

- Actorul Alec Baldwin a fost arestat, dupa ce a lovit un barbat in New York City. Cei doi se certau pentru locul de parcare și actorul și-a pierdut cumpatul, scrie CNBC. Acesta a fost eliberat dupa doua ore petrecute in arestul Politiei newyorkeze si va trebui sa se prezinte in fata unui tribunal pe…

- Un alt scandal este pe cale sa izbucneasca in Ministerul Apararii al Rusiei (dupe cel al esecurilor agentilor GRU in Europa): se pare ca ”invizibilitatea” submarinelor nucleare, care in toți anii URSS și apoi ai Federației Ruse au costat miliarde de dolari din fondurile bugetare, exista doar in capul…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale George Ivascu a avut vineri o intalnire cu un grup de producatori de film din SUA si Marea Britanie, prezenti in Romania pentru a trasa conceptele creative si detaliile viitoarelor proiecte ce vor fi filmate in tara, conform unui comunicat de presa emis de…

- Filmul cu supereroi "Venom" se dovedeste deja un hit pentru iubitorii universului Marvel, insa protagonistului, actorul britanic Tom Hardy, acest film i-a lasat un gust usor amar pentru ca scenele sale favorite, ce insumeaza aproximativ 40 de minute, nu au fost incluse la editare in versiunea finala…