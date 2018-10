Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai nou film a lui Tom Hardy a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american in weekend. ”Venom” a debutat astfel cu incasari record de 80 de milioane de dolari. Producția Sony, regizata de Ruben Fleischer și care ii are in rolurile principale pe Tom Hardy, Michelle Williams și Woody Harrelson a…

- Superproductia "Venom" a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american, reusind sa obtina 80 de milioane de dolari incasari in acest weekend, potrivit cifrelor publicate de compania specializata Exhibitor Relations, preluate duminica de AFP. Primul film cu personaje din universul Marvel produs…

- Actorul britanic Tom Hardy a declarat vineri ca, in opinia sa, noul sau film cu supereroi “Venom” ramane fidel albumelor de benzi desenate ale Marvel Comics in modul in care portretizeaza un jurnalist de investigatii al carui corp devine gazda pentru un extraterestru cu superputeri, relateaza Reuters,…

- Noul rol al actritei in pelicula "Vox Lux" este "partial David Bowie, partial Lady Gaga". Natalie Portman este "mare si plina de energie, dar nu are profunzime", scrie criticul Caryn James intr-o cronica a filmului pentru BBC. Natalie Portman in rolul de vedeta pop stralucitoare cu sclipici pe sprancene…

- Trei filme vor rula sambata, 15 septembrie, si duminica, 16 septembrie, la Zalau si Jibou, in cadrul unui eveniment organizat de Prefectura Salaj si finantat de catre Ministerul Culturii. Manifestarea denumita initial “Caravana filmului istoric” trebuia sa se deruleze pe parcursul a sapte zile din iulie,…

- Robert Redford, in varsta de 81 de ani, a decis sa spuna adio meseriei de actor, dar nu si cinematografiei. Ultimul film in care starul american apare in calitate de actor va avea premiera pe 28 septembrie in Statele Unite, informeaza lexpress.fr. Robert Redford, unul dintre cei mai mari actori ai generatiei…

- Actrita Glenn Close, nominalizata de sase ori la premiile Oscar, porneste ca favorita la statuia aurita pentru rolul sau din filmul 'The Wife', o drama care, in opinia sa "se potriveste perfect cu miscarea 'Me Too', relateaza EFE. Dupa 40 de ani de casatorie, Joan si scriitorul Joe Castleman…

- Actorul britanic Tom Hardy a confirmat proiectele pentru doua continuari ale filmului "Mad Max: Fury Road" (2015) și a declarat ca așteapta ca Warner Bros. sa dea unda verde pentru producția acestora, potrivit contactmusic.com.Actorul in varsta de 40 de ani a declarat pentru publicația specializata…