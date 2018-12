Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul majoreaza de patru ori bugetul alocat schemei de ajutor de stat pentru industria cinematografica si anunta ca printre proiectele aprobate se regasesc productii care au in distributie actori cu succes de box-office precum Gerard Butler, Keira Knightley, Olivia Munn, Jean Reno, Steven Seagal…

- Mii de oameni s-au adunat intr-o piața din orașul austriac Hollabrunn pentru a viziona festivalul monștrilor Krampus, organizat in preajma sarbatorilor de iarna. Peste 100 de actori costumați in aceasta creatura au bagat groaza nu doar in copii, ci și in adulti.

- Actorul american Noah Schnapp, care il interpreteaza pe Will Byers in ''Stranger Things'', a asigurat luni in orasul columbian Medellin ca cel de-al treilea sezon al serialului difuzat de Netflix, si despre care se cunosc putine detalii, este preferatul sau de pana acum, relateaza EFE.…

- Cel de-al doilea sezon al serialului de science-fiction difuzat de National Geographic "Mars" (Marte) a fost lansat luni, 12 noiembrie in SUA, avand-o din nou in distributie pe actrita romana Anamaria Marinca in rolul Martei Kamen, geolog rus, si promitand sa fie la fel de captivant ca si prima parte,…

- Filmul ''Kursk'', regizat de cineastul danez Thomas Vinterberg, este o veritabila incursiune in universul apasator al unei tragedii rusesti, prezentand drama submarinului omonim, scufundat in urma cu 18 ani in Marea Barents, informeaza AFP. Lungmetrajul prezinta scene emotionante,…

- Cum intri in pielea unei vedete rock? Apeland la lectii de canto, de pian, cursuri de miscare scenica... Actorul Rami Malek, protagonistul peliculei ''Bohemian Rhapsody'', a muncit din greu pentru a-l intruchipa pe legendarul solist al trupei Queen, Freddie Mercury, straduindu-se…

- Drept urmare a rezultatelor din box-office-ul american, filmul horror “Halloween” a avut incasari- record in weekend-ul care a trecut, și pentru ca nu e singurul caz de acest gen, intrebarea se ridica: “ De ce dam bani ca sa fim speriați?”.

- Fanii 'Millennium' sunt emotionati de reintoarcerea in cinematografe a celebrei saga iar actrita Claire Foy si regizorul Fede Alvarez, care a realizat 'The Girl in the Spider's Web', au declarat ca noul film se axeaza "suta la suta" asupra personajului Lisbeth Salander, pe care l-au…