Millie Bobby Brown este deja o actrita celebra datorita rolului memorabil pe care il face in seria de televiziune "Stranger Things", insa adolescenta in varsta de 15 ani nu se multumeste cu atat si se afla la debut intr-un film pentru marile ecrane, "Godzilla: King of the Monsters", productie ce va fi lansata in cinematografe la sfarsitul acestei saptamani si care, conform expertilor, ar putea depasi 50 de milioane de dolari in primele zile de la lansare, informeaza publicatia Variety.





"Este cumva ireal" ce mi se intampla, a declarat Millie Bobby Brown pentru Variety. "Este…