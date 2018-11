Stiri pe aceeasi tema

- Filmul ''Kursk'', regizat de cineastul danez Thomas Vinterberg, este o veritabila incursiune in universul apasator al unei tragedii rusesti, prezentand drama submarinului omonim, scufundat in urma cu 18 ani in Marea Barents, informeaza AFP. Lungmetrajul prezinta scene emotionante,…

- Cum intri in pielea unei vedete rock? Apeland la lectii de canto, de pian, cursuri de miscare scenica... Actorul Rami Malek, protagonistul peliculei ''Bohemian Rhapsody'', a muncit din greu pentru a-l intruchipa pe legendarul solist al trupei Queen, Freddie Mercury, straduindu-se…

- Filmul cu supereroi "Venom" se dovedeste deja un hit pentru iubitorii universului Marvel, insa protagonistului, actorul britanic Tom Hardy, acest film i-a lasat un gust usor amar pentru ca scenele sale favorite, ce insumeaza aproximativ 40 de minute, nu au fost incluse la editare in versiunea finala…

- Fanii 'Millennium' sunt emotionati de reintoarcerea in cinematografe a celebrei saga iar actrita Claire Foy si regizorul Fede Alvarez, care a realizat 'The Girl in the Spider's Web', au declarat ca noul film se axeaza "suta la suta" asupra personajului Lisbeth Salander, pe care l-au…

- Noul rol al actritei in pelicula "Vox Lux" este "partial David Bowie, partial Lady Gaga". Natalie Portman este "mare si plina de energie, dar nu are profunzime", scrie criticul Caryn James intr-o cronica a filmului pentru BBC. Natalie Portman in rolul de vedeta pop stralucitoare cu sclipici pe sprancene…

- La patru ani dupa castigarea premiului Oscar pentru ''12 years a slave'', regizorul britanic Steve McQueen s-a intors in lumina reflectoarelor pentru a prezenta la Festivalul International de Film de la Toronto (TIFF) noua sa creatie, ''Widows'' (''Les Veuves''),…

- La un an si jumatate dupa ce Damien Chazelle, 33 de ani, a castigat premiul Oscar pentru regie cu efervescentul musical ''La La Land'', tanarul cineast se afla in fata adevaratului examen de maturitate regizorala cu productia biografica ''First Man'' despre celebrul…

- Filmul 'Searching', care a provocat senzatie la Festival de la Sundance unde a castigat doua premii, se lanseaza vineri in cinematografele nord-americane propunand o poveste despre disparitia unei adolescente, un mister relatat in intregime prin intermediul ecranului unui computer, relateaza…