- Castigatoarea a doua premii Oscar si a cinci premii Grammy, Celine Dion va sustine in premiera un concert extraordinar, in cadrul turneului « Courage World Tour » in Bucuresti, miercuri, 29 iulie 2020. Detaliile cu privire la locatia...

- Probabilitatea de a extrage un bon fiscal cu valoare mica, din intervalul 1-99, este de aproximativ 10%, la loteria Bonurilor Fiscale.Pentru ca un bon fiscal cu valoare mica sa fie câștigator, este necesar ca dintr-o urna în care se regasesc bile de la 0 la 9, sa fie extrasa bila care are…

- Actorul britanic Kit Harington, devenit celebru dupa ce l-a interpretat pe Jon Snow in serialul ''Game of Thrones'' si care a fost nevoit sa se interneze la o clinica pentru a putea depasi stresul, este in cautare de noi proiecte dupa incheierea celebrului serial care a marcat o intreaga…

- Comedii, filme de aventuri sau de familie vor putea fi urmarite in perioada 6 – 18 august pe faleza Cazinoului din Constanta, accesul publicului fiind gratuit. Printre productiile care vor fi programate in acea perioada se afla: “Marele urias prietenos”, “Viata lui Pi”, “In salbaticie”, “Inception”…

- Cea mai mare retea de trafic de persoane din Romania a fost destructurata. O poveste de film, anchetata de procurorii DIICOT si agentii FBI, iese la lumina. Sute de oameni, printre care si copii, au fost trimisi ilegal in America, pe la granita cu Mexic.

- Caravana filmului romanesc, proiect al Asociatiei CineCultura, ajunge la Cernavoda in perioada 15 si 21 iulie, in Piata centrului civic urmand a fi organizate vizionari gratuite ale unor celebre pelicule romanesti, se arata intr-un comunicat de presa organizatorilor transmis joi. Proiectul…