Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul canadian James Cameron a felicitat compania Marvel dupa ce lungmetrajul "Avengers: Endgame/ Razbunatorii: Sfarșitul jocului" a devenit lider in topul filmelor cu cele mai mari incasari din istorie, titlu deținut anterior de pelicula sa "Avatar", potrivit Variety, scrie Mediafax.Dupa…

- Productia Marvel Studios "Avengers: Endgame/ Razbunatorii: Sfârșitul jocului" a devenit lider în topul filmelor cu cele mai mari încasari din istorie, titlu deținut anterior de lungmetrajul "Avatar", de James Cameron, potrivit Variety, citata de Mediafax.Dupa…

- "Avengers: Endgame/ Razbunatorii: Sfarsitul jocului" a devenit lider in topul filmelor cu cele mai mari incasari din istorie, titlu detinut anterior de lungmetrajul "Avatar", de James Cameron, potrivit Variety.

- Productia Marvel Studios „Avengers: Endgame/ Razbunatorii: Sfarsitul jocului” a devenit lider in topul filmelor cu cele mai mari incasari din istorie, titlu detinut anterior de lungmetrajul „Avatar”, de James Cameron, potrivit Variety. Dupa weekendul trecut, „Avengers: Endgame” a raportat incasari de…

- Millie Bobby Brown este deja o actrita celebra datorita rolului memorabil pe care il face in seria de televiziune "Stranger Things", insa adolescenta in varsta de 15 ani nu se multumeste cu atat si se afla la debut intr-un film pentru marile ecrane, "Godzilla: King of the Monsters", productie ce…

- Sambata, 25 mai, intre orele 10:00-21:00, timișorenii sunt invitați in Piața Bisericii din Elisabetin la evenimentul HoT: Parks. Participanții se vor putea bucura de bunatați de casa, in timp ce vor avea ocazia sa descopere poveștile patrimoniului cultural al cartierului timișorean. Evenimentul este…

- Victor Vescovo, care a devenit primul om care a realizat scufundari multiple in cele mai adanci locuri de pe planeta noastra, a spus ca, pe langa descoperirea a trei noi specii de vietuitoare marine, in timpul explorarilor sale a observat si materiale rezultate din activitati umane.Exploratorul…

- Regizorul canadian James Cameron a felicitat compania Marvel dupa ce lungmetrajul "Avengers: Endgame/ Razbunatorii: Sfarșitul jocului", de Anthony și Joe Russo, a depașit incasarile mondiale realizate de filmul sau "Titanic", relateaza hollywoodreporter.com, potrivit Mediafax."Avengers: Endgame/…