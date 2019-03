Stiri pe aceeasi tema

- Naționala feminina de volei, calificata la EURO 2019, nu-l va mai avea pe banca la turneul final pe bulgarul Nikolai Ivanov. El a fost schimbat cu italianul Luciano Pedulla. Romania va juca in grupa C la Euro 2019, alaturi de reprezentativele Azerbaidjanului, Croației, Ungariei, Estoniei și Olandei.…

- Ca parte a campaniei de creștere a responsabilitații civice in relație cu Alegerile Prezidențiale din Romania din 2019, Ambasada S.U.A. lanseaza o competiție de videoclipuri pe tema „De ce fiecare vot conteaza”. Competiția a inceput in data de 13 februarie 2019, iar caștigatorii vor primi camere GoPro,…

- Primavara incepe cu o super avanpremiera la Shopping City Timișoara. Pe 6 martie, universul Marvel cucerește cel mai mare ecran de cinema din țara cu prima proiecție naționala a unuia dintre , la Cinema City. Formatul IMAX beneficiaza de unul dintre cel mai performante ecrane din Romania, imaginile…

- Anul incepe in forta pentru Alina Eremia, cu un featuring beton pentru super-piesa “Filme cu Noi” in colaborare cu Nosfe. Cu un sound fresh si atipic pentru industria muzicala din Romania, cei doi aduc ritmurile de moombahton in difuzoarele boxelor. Colaborarea cu NOSFE a venit in mod organic si impleteste…

- Trei filme cu supereroi au fost intre primele cinci pelicule cu cele mai mari incasari in Romania in 2018, toate realizate in colaborare cu compania Marvel, iar, dintre productiile romanesti, revenirea lui Ilie Moromete a fost evenimentul care i-a facut ...

- Targul de Craciun din Capitala este, de astazi, mai sigur. Chiar daca Romania nu s-a confruntat cu atacuri ale teroriștilor, așa cum s-a intamplat in Franța sau in Germania, jandarmii au cumparat echipamente care pot opri orice tentativa.